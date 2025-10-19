Le Pyramids FC, vainqueur de la Ligue des champions en juin dernier, a remporté la première finale de Supercoupe d'Afrique de son histoire en s'imposant sur le fil face au RS Berkane (1-0) au Caire, grâce à un nouveau but décisif de son attaquant providentiel Fiston Mayele. Les Égyptiens remportent ainsi le second trophée continental de leur histoire et concluent une saison historique.

C'est décidément la saison des grandes premières pour le Pyramids FC. Après le tout premier titre continental de leur histoire décroché en Ligue des champions, les Égyptiens ont doublé la mise ce 18 octobre en s'adjugeant la Supercoupe d'Afrique face aux Marocains du RS Berkane.

La première période avait pourtant penché en faveur de Berkane au nombre de tentatives, avec six tirs tentés dont quatre dans la surface adverse pour les Marocains. Les Égyptiens ont d'abord été transparents, malgré une possession de balle légèrement plus favorable (56%) qui ne leur a permis de se procurer que deux frappes non cadrées en 45 minutes.

Mais dans la continuité de leur saison historique, les hommes de Krunoslav Jurčić ont ensuite passé la vitesse supérieure et tenu leur rang de champion d'Afrique. Face à des adversaires qui ont continué de manquer de précision pour réellement inquiéter El Shenawy dans sa cage, les Cairotes ont réglé la mire et trouvé la faille sur l'un de leurs deux seuls tirs cadrés de la rencontre.

Fiston Mayele frappe encore

La délivrance est venue du bon travail du défenseur Mohamed Chibi, qui a récupéré le ballon sur une sortie de balle avant de lancer l'attaquant Fiston Mayele dans la surface marocaine. Le Congolais, toujours présent dans les bons coups, a ensuite conclu d'une frappe croisée dans le petit filet opposé (75e, 1-0). Il signe un nouveau but décisif en finale continentale, après celui marqué contre Mamelodi Sundowns lors du match retour de Ligue des champions. Artisan essentiel de la saison magistrale des Égyptiens, Fiston Mayele a également totalisé neuf buts dans la compétition au cours de la saison passée.

Ce succès permet au Pyramids FC de conclure la saison 2024-2025 en apothéose en remportant un nouveau titre sur la scène africaine. Les Cairotes permettent également à l'Égypte de conserver sa mainmise sur la Supercoupe d'Afrique avec 14 victoires remportées tous clubs confondus. La deuxième nation en terme de succès, le Maroc justement, est largement distancé avec cinq trophées remportés.