Afrique: Wushu Kung fu - Championnats du monde - La Tunisie porte son actif à 3 médailles (2 argent et 1 bronze)

18 Octobre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

TUNIS — La Tunisie a remporté, samedi, une médaille d'argent et une autre de bronze aux Championnats du monde de Wushu Kung fu traditionnel, qui se déroulent du 14 au 20 octobre à Emeishan, en Chine; portant ainsi son actif à 3 médailles (2 argent et 1 bronze).

La médaille d'argent a été remportée par Alaa Seghaier, alors que la médaille de bronze est revenue à Zeineb Manaï.

Rafed Mabrouk avait décroché vendredi la première médaille d'argent.

La Tunisie participe avec quatre athlètes à ces Championnats du monde : Rafed Mabrouk, Yassine Kadhri, Alaa Seghaier et Zeineb Manaï.

