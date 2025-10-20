Afrique: EDACY Demo Day - Une vitrine pour révéler les jeunes talents du numérique africain

19 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Après trois mois de formation intensive, de jeunes apprenants en ingénierie, design et gestion de produit ont présenté, samedi, leurs innovations lors de la troisième édition du EDACY Demo Day, une initiative qui met en lumière des projets capables d'avoir un impact concret sur le quotidien des entreprises africaines.

"L'idée, c'est de former des talents sur des thématiques telles que la gestion de produit, le design et le développement, tout en les plaçant dans des conditions réelles d'entreprise. C'est pourquoi nous avons sollicité des entreprises partenaires pour leur soumettre des projets concrets sur lesquels les apprenants ont pu travailler et appliquer leurs connaissances", a expliqué Mamadou Djigo, promoteur de l'événement.

Selon lui, les projets développés couvrent une grande diversité de domaines, notamment l'éducation, le mentorat et les technologies d'apprentissage. "Ces initiatives permettent aux jeunes de mettre en pratique leurs acquis, mais aussi d'apporter une réelle valeur ajoutée aux entreprises partenaires, en testant et en implémentant des idées innovantes", a-t-il ajouté.

Depuis plus de huit ans, EDACY s'impose comme un catalyseur entre formation, innovation et emploi. Avec plus de 10 000 apprenants formés, une présence dans huit pays africains et plus de 100 partenariats d'entreprises, l'organisation joue un rôle clé dans la transformation numérique du continent.

"Au Sénégal seulement, nous avons formé plus de 10 000 jeunes, avec un taux d'insertion professionnelle supérieur à 90 %. L'impact dépasse le plan économique. Il est aussi social, car un jeune transformé peut à son tour transformer sa famille", a souligné M. Djigo.

Concernant la sélection des participants, il précise que le processus repose sur un appel à candidatures ouvert. "Les postulants doivent avoir au minimum un bac +2. Après la revue des dossiers, nous procédons à des tests techniques et à des entretiens. Sur les 2 500 candidatures reçues, 180 ont finalement été retenues pour présenter leurs projets", a-t-il détaillé.

