Du 16 au 18 octobre 2025, Lagos vibre au rythme de la créativité et de l'innovation à l'occasion de la 2e édition du Forum Création Africa. L'événement, devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels de l'industrie culturelle, accueille plus de 1 000 participants, venus de toute l'Afrique et de la diaspora, autour d'un objectif commun : révéler, soutenir et financer les talents qui façonnent la nouvelle vague artistique du continent.

Le forum met en avant la vitalité des industries culturelles et créatives africaines, dans des domaines aussi divers que la musique, le cinéma, la mode, les arts visuels et le design numérique. Tables rondes, ateliers, rencontres avec les investisseurs et expositions interactives alternent tout au long du programme, offrant aux jeunes créateurs un tremplin précieux pour élargir leur réseau et concrétiser leurs projets.

Un des points d'orgue de cette édition est la mise en lumière des nouvelles technologies immersives - réalité augmentée, intelligence artificielle, NFT - et leur potentiel pour l'expression artistique en Afrique. Le forum s'attarde également sur les enjeux du financement, du développement des marchés régionaux, de la propriété intellectuelle et sur la manière de transformer la créativité en vraie force économique.

Cette 2ème édition du Forum Création Africa, à Lagos, affirme que la culture n'est pas seulement un levier d'influence et d'identité : elle est aussi un moteur de croissance pour l'avenir de l'Afrique. Lagos, pôle créatif et entrepreneurial, confirme ainsi son rôle de capitale incontestée de l'innovation culturelle africaine pour 2025.