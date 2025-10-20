Madagascar: Le pays en pleine tourmente - Une transition politique sous haute tension

Le pays traverse une période de grande incertitude politique, marquée par une transition aussi rapide que controversée. Après le renversement du président Andry Rajoelina par un groupe de militaires mené par le colonel Michael Randrianirina, l'île doit faire face à une série de défis majeurs sur les plans institutionnels, sociaux et économiques.

Le 16 octobre 2025, la Communauté de Développement d'Afrique Australe (SADC) a dépêché à Antananarivo une mission technique afin d'évaluer la situation sur le terrain. Cette intervention régionale fait suite à la suspension de Madagascar des instances de l'Union Africaine, qui dénoncent une prise de pouvoir jugée anticonstitutionnelle.

Les pays voisins, ainsi que de nombreux partenaires internationaux, appellent à une restauration rapide de l'ordre démocratique, à la tenue d'élections libres et au respect des droits fondamentaux.

Sur le plan intérieur, la tension est palpable. La société civile s'organise et certaines mobilisations populaires se multiplient dans les grandes villes, exigeant plus de clarté sur la feuille de route de la transition. Des questions essentielles restent en suspens : combien de temps durera la période transitoire ? Quelles garanties pour éviter de nouveaux dérapages institutionnels ? Comment préserver la cohésion sociale, alors qu'une partie de la classe politique dénonce un « coup de force » ?

Les défis économiques s'ajoutent à cette crise. Déjà fragilisée par une inflation persistante, une pauvreté endémique et des difficultés d'approvisionnement, l'économie malgache risque de subir un coup d'arrêt sans reprise rapide du dialogue politique et sans l'appui de la communauté internationale.

Madagascar vit un moment charnière de son histoire contemporaine. À l'heure où la population aspire à la stabilité et à la démocratie, l'avenir du pays dépendra de la capacité des nouveaux dirigeants à instaurer un climat de confiance, à organiser une transition réellement inclusive et à remettre sur pied un État de droit respecté par tous.