Gabon: Le pays au Forum Zéro Déchet à Istanbul

Dans le cadre du 1er Global Zero Waste Forum, qui se déroule du 17 au 19 octobre 2025 à Istanbul sous le haut patronage de la Première Dame turque Emine Erdoğan, le Gabon est représenté au plus haut niveau par le Ministre de l'Environnement, Mays Mouissi, et la Conseillère de la Première Dame de la République gabonaise, Oumou Baldé Manyo, représentant Zita Oligui Nguema. Tous deux prennent part à cette importante rencontre internationale dédiée à la gestion durable des déchets.

Organisé par la Zero Waste Foundation en coopération avec les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture de la République de Turquie, l'événement regroupe des participants issus de 104 pays et 118 organismes partenaires internationaux. Placée sous le thème « People. Places. Progress. », la rencontre vise à traduire en actes concrets la vision « zéro déchet », à décliner les stratégies de prévention, de tri, de valorisation et d'économie circulaire au niveau international.

Pour le Gabon, cette participation revêt une double portée : elle marque, d'une part, l'ancrage du pays dans une dynamique internationale de coopération sur l'environnement ; d'autre part, elle fait écho aux efforts nationaux engagés pour améliorer la gestion des déchets et promouvoir l'économie circulaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la parole lors d'une session plénière, le Ministre Mays Mouissi a mis en lumière les initiatives du Gabon en matière de gestion des déchets, notamment la mise en place de programmes de tri sélectif dans certaines communes, les campagnes de sensibilisation à grande échelle, ainsi que les partenariats publics-privés visant la valorisation des déchets organiques et plastiques. Il a également insisté sur la nécessité d'un appui international pour accélérer la transition écologique des pays africains, en particulier dans les domaines du financement vert et du transfert de technologies.

La Première Dame Zita Oligui Nguema, représentée par son conseiller Oumou Baldé Manyo au forum d'Istanbul, aux côtés du ministre Mays Mouissi, permet ainsi au Gabon de renforcer ses liens avec la communauté internationale des praticiens du « zéro déchet », de présenter ses expériences nationales et d'apprendre des bonnes pratiques étrangères, de nouer des partenariats techniques et financiers pour appuyer ses ambitions de valorisation des déchets et d'économie circulaire.

À l'issue de ces trois jours d'échanges, le forum devrait aboutir à la proclamation de la « Déclaration d'Istanbul », qui définira un cadre d'actions internationales pour le zéro déchet et servira de base au rapport mondial que présentera le Secrétaire-général des Nations Unies en 2026.

Le Gabon, engagé sur son territoire, saisit cette opportunité comme un point d'appui pour renforcer ses politiques et accélérer la mise en oeuvre opérationnelle de ses objectifs de gestion des déchets et de développement durable.