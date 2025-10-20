Gabon: Le pays au Forum Zéro Déchet à Istanbul

18 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par INOE

Dans le cadre du 1er Global Zero Waste Forum, qui se déroule du 17 au 19 octobre 2025 à Istanbul sous le haut patronage de la Première Dame turque Emine Erdoğan, le Gabon est représenté au plus haut niveau par le Ministre de l'Environnement, Mays Mouissi, et la Conseillère de la Première Dame de la République gabonaise, Oumou Baldé Manyo, représentant Zita Oligui Nguema. Tous deux prennent part à cette importante rencontre internationale dédiée à la gestion durable des déchets.

Organisé par la Zero Waste Foundation en coopération avec les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture de la République de Turquie, l'événement regroupe des participants issus de 104 pays et 118 organismes partenaires internationaux. Placée sous le thème « People. Places. Progress. », la rencontre vise à traduire en actes concrets la vision « zéro déchet », à décliner les stratégies de prévention, de tri, de valorisation et d'économie circulaire au niveau international.

Pour le Gabon, cette participation revêt une double portée : elle marque, d'une part, l'ancrage du pays dans une dynamique internationale de coopération sur l'environnement ; d'autre part, elle fait écho aux efforts nationaux engagés pour améliorer la gestion des déchets et promouvoir l'économie circulaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la parole lors d'une session plénière, le Ministre Mays Mouissi a mis en lumière les initiatives du Gabon en matière de gestion des déchets, notamment la mise en place de programmes de tri sélectif dans certaines communes, les campagnes de sensibilisation à grande échelle, ainsi que les partenariats publics-privés visant la valorisation des déchets organiques et plastiques. Il a également insisté sur la nécessité d'un appui international pour accélérer la transition écologique des pays africains, en particulier dans les domaines du financement vert et du transfert de technologies.

La Première Dame Zita Oligui Nguema, représentée par son conseiller Oumou Baldé Manyo au forum d'Istanbul, aux côtés du ministre Mays Mouissi, permet ainsi au Gabon de renforcer ses liens avec la communauté internationale des praticiens du « zéro déchet », de présenter ses expériences nationales et d'apprendre des bonnes pratiques étrangères, de nouer des partenariats techniques et financiers pour appuyer ses ambitions de valorisation des déchets et d'économie circulaire.

À l'issue de ces trois jours d'échanges, le forum devrait aboutir à la proclamation de la « Déclaration d'Istanbul », qui définira un cadre d'actions internationales pour le zéro déchet et servira de base au rapport mondial que présentera le Secrétaire-général des Nations Unies en 2026.

Le Gabon, engagé sur son territoire, saisit cette opportunité comme un point d'appui pour renforcer ses politiques et accélérer la mise en oeuvre opérationnelle de ses objectifs de gestion des déchets et de développement durable.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.