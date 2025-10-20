Congo-Kinshasa: Est du pays - Un rapport tente d'évaluer les chemins possibles vers la paix

Un rapport du Center on International Cooperation de l'université de New York expose une analyse des rapports de force, du contexte historique et des propositions des différentes parties pour prédire la direction que prendra la guerre en RDC. Quelles sont les options présentées par le rapport, alors que les négociations de paix se poursuivent à Doha ?

À Doha, les négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23 se poursuivent après l'adoption d'un mécanisme de vérification du cessez-le-feu, mardi 14 octobre 2025. Les échanges avancent désormais sur les modalités de l'opération d'échange des prisonniers, dernier préalable avant d'aborder le fond du dossier, celui des causes profondes du conflit. Un long processus, complexe, et dont l'issue reste encore incertaine.

Dans ce contexte, un rapport du Center on International Cooperation de l'université de New York, en partenariat avec le Groupe d'étude sur le Congo, passe en revue les scénarios possibles issus de cette médiation conduite par le Qatar : cinq options, allant du désarmement total de l'AFC/M23 à l'octroi d'une autonomie temporaire dans certaines zones du Kivu. L'une d'entre elle comprend un retrait du Rwanda, un affaiblissement du M23, mais un processus de paix crédible qui commence.

Des scénarios de paix, mais des acteurs qui n'y voient pas d'intérêt

Ce dernier scénario prévoit la création d'une Autorité spéciale de stabilisation pour les Kivu et l'Ituri. L'AFC/M23 obtiendrait des postes de commandement au niveau provincial chez les Forces armées de la RDC (FARDC), sur la base d'un accord explicite de partage du pouvoir. Une structure semi-indépendante verrait également le jour pour superviser les programmes de développement et de réconciliation dans les zones en conflit. Un modèle inspiré des accords de paix signés aux Philippines et en Colombie.

Mais à ce stade, le rapport est clair : plusieurs acteurs, le Rwanda, l'AFC/M23 et la RDC, ont intérêt à voir le conflit perdurer sous une forme ou une autre. Pour beaucoup, la paix a un coût élevé, car elle implique des réformes difficiles, la fin de l'économie de guerre et un transfert du pouvoir des acteurs armés vers les civils. Et pour certains, au sein même des gouvernements congolais et rwandais comme de l'AFC-M23, l'objectif pourrait être simplement de gagner du temps, jusqu'à l'échec des pourparlers, ajoute le rapport.