Kenya: L'opposant Raila Odinga doit être inhumé ce dimanche dans son fief de l'ouest du pays

19 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Albane Thirouard

Décédé mercredi 15 octobre en Inde à l'âge de 80 ans, l'opposant kenyan Raila Odinga va être enterré ce dimanche 19 octobre dans son fief de l'ouest du Kenya. Comme jeudi et vendredi à Nairobi, des dizaines de milliers de personnes lui ont à nouveau rendu hommage à la veille de son inhumation, cette fois dans le stade Jomo-Kenyatta de Kisumu.

Quatre jours après son décès survenu en Inde, mercredi 15 octobre, à l'âge de 80 ans, l'opposant kenyan Raila Odinga doit être enterré dans son fief de l'ouest du Kenya, le comté de Siaya, ce dimanche 19 octobre. La mise en terre sera précédée d'une messe à laquelle participera le président William Ruto.

En amont, ce samedi, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont patiemment attendu pour rendre un nouvel hommage à cette figure de la politique kenyane et se recueillir devant sa dépouille au stade Jomo-Kenyatta de Kisumu. « Le peuple pour qui tu t'es battu toutes ces années a envahi le stade pour célébrer ta vie extraordinaire », a salué le gouverneur de Kisumu sur X.

Une journée de samedi plus apaisée qu'à Nairobi

Après deux journées de ferveur à Nairobi durant lesquelles cinq de ses partisans ont péri, un important dispositif de sécurité a été déployé dès le début de la matinée. Jeudi 16 octobre, la police avait effectivement dû tirer en l'air pour contrôler la foule venue en nombre au stade Kasarani de la capitale tandis que le lendemain, un mouvement de foule autour du cercueil de Raila Odinga avait fait plusieurs victimes.

Si elle a été plus apaisée, la journée de samedi a malgré tout été marquée par quelques incidents : une porte du stade Jomo-Kenyatta de Kisumu a été forcée, un mouvement de foule a fait plusieurs blessés selon la Croix rouge kényane, et des dizaines de personnes se sont évanouies sous le coup de l'émotion, de l'attente et de la chaleur.

En fin de journée, la dépouille de Raila Odinga a été transportée dans sa ferme, à une quinzaine de kilomètres de Kisumu, dans l'attente de son inhumation.

