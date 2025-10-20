Cameroun: Présidentielle - Le jeu trouble de Issa Tchiroma

Au Cameroun, le processus électoral tire vers sa fin et tous les regards sont désormais tournés vers l'instance chargée de l'organisation du scrutin. Alors que tout le monde attend avec impatience les résultats, un incident s'est produit, le 18 octobre dernier, à la Commission de recensement général des votes, dont les travaux ont débuté le 17 du même mois.

En effet, le représentant du candidat Issa Tchiroma Bakary, a claqué la porte de cette instance, dénonçant des irrégularités réelles ou supposées dans la compilation des résultats de la présidentielle du 12 octobre 2025. A ce que l'on dit, la commission avait achevé la compilation des résultats d'au moins cinq régions, en l'occurrence le Sud-Ouest, la région de l'Est et les trois régions septentrionales, lorsque le représentant du FSNC a estimé les taux de participation dans ces régions, très élevés par rapport à ceux du reste du pays.

Et des écarts de voix, très importants, au profit du président sortant, Paul Biya. Le FSNC a-t-il eu raison d'opérer ce clash ? Si non, à quel jeu joue l'opposant Tchiroma ? La question est d'autant plus fondée que ce n'est pas la première fois que l'ancien allié de Biya qui règne sur le Cameroun depuis près de 43 ans, est au coeur d'un incident.

Tchiroma Bakary gagnerait à savoir raison garder

On se rappelle que l'homme politique avait, de façon précipitée, revendiqué, au lendemain des votes, la victoire face aux autres candidats dont Biya âgé de 92 ans. Et ce n'est pas tout. Depuis le lancement de la campagne, ce nouvel opposant ne fait que multiplier, à tort ou à raison, les actes de nature à jeter le discrédit sur le processus électoral. Issa Tchiroma joue-t-il au mauvais perdant ? Il est peut-être trop tôt pour l'affirmer ou l'infirmer.

Mais une chose est certaine : ces incidents sont loin d'être des faits du hasard. Issa Tchiroma Bakary veut laisser croire que le pouvoir en place veut lui voler sa victoire, toute chose qui l'inscrit dans une logique d'empêcher, par tous les moyens, papy Biya de rempiler pour un huitième mandat. Parviendra-t-il à ses fins ? Rien n'est moins sûr. Ce d'autant qu'il n'est pas suivi dans son action par ses pairs de l'opposition. A preuve, les représentants des autres candidats ne se sont pas retirés des travaux de la commission de recensement général des votes, après que le représentant du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) a quitté la salle.

Ainsi, la commission a pu poursuivre et achever ses travaux et transmettra, dans les prochains jours, la copie finale des résultats provisoires de la présidentielle au Conseil constitutionnel qui donnera les résultats définitifs au plus tard, le 26 octobre prochain. C'est dire si cet opposant fait cavalier seul. Pourra-t-il, dans ces conditions, troubler le sommeil du vieux lion dont la victoire se profile à l'horizon ? Pas si sûr.

Sauf miracle, on ne voit pas, en effet, comment Biya qui a verrouillé le système électoral au Cameroun, empêchant ainsi toute alternance démocratique, pourrait mordre la poussière au sortir de cette présidentielle. La disqualification de l'opposant charismatique, Maurice Kamto, pour ne pas le nommer, et la participation en rangs dispersés de ce qu'il en reste de l'opposition, à ce scrutin, ont certainement contribué à ouvrir un boulevard au natif de Mvomeka'a.

Tchiroma Bakary récolte aujourd'hui, ce qu'il a semé hier

Et l'émiettement des voix des opposants du Nord du pays, qui ont préféré, chacun, être tête de rat que d'être queue de lion, ont sans aucun doute profité au locataire du palais d'Etoudi. Cela dit, en tant qu'ancien du système Biya, Tchiroma en sait plus sur ce qui se passe à l'intérieur.

Toutefois, il gagnerait à savoir raison garder au risque de se faire prendre à son propre piège. Biya a peut-être triché mais comme le FSNC n'a pas, du moins jusque-là, présenté des preuves irréfutables de "fraudes flagrantes" (et que peut-il faire d'ailleurs si c'est le cas ?), persister dans cette voie, c'est courir le risque de se faire jeter en prison comme ce fut le cas de Maurice Kamto qui avait revendiqué, en 2018, la victoire avant l'heure.

En criant trop tôt victoire, Issa Tchiroma a sans doute fait un faux pas qui pourrait lui coûter bonbon. Cela dit, peut-on le plaindre ? Est-il bien placé pour parler de fraudes électorales au Biyaland ? Non. Car, n'est-ce pas lui qui, hier, disait aux opposants que seuls comptent les résultats proclamés par les instances habilitées ?

En vérité, Issa Tchiroma Bakary récolte aujourd'hui, ce qu'il a semé hier. S'il n'avait pas aidé Biya à bâtir un système électoral opaque, on n'en serait peut-être pas là. En tout cas, en jouant à la victime, Tchiroma pourrait provoquer une crise postélectorale. On est d'autant plus fondé à le croire que la tension qui était montée d'un cran dans son fief où des échauffourées ont éclaté entre ses militants et les forces de l'ordre, reste toujours vive.