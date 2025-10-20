Kenya: Mort de Raila Odinga - Les obsèques de l'opposant kényan rassemblent des milliers de personnes

Raila Odinga repose désormais aux côtés de son père dans le mausolée familial à Bondo. Dans cette ville de l'ouest du Kenya où ses obsèques se sont tenues ce dimanche 19 octobre, l'émotion était vive.

Recouvert du drapeau kényan, le cercueil de Raila Odinga a été accueilli par des milliers de partisans à l'université où se tenaient ses obsèques. Les éloges funèbres se sont succédé jusque dans l'après-midi.

Oburu Odinga, frère de l'ancien Premier ministre, a déploré le décès de son « meilleur ami ». « En 1982, quand il y a eu une tentative de coup d'État et que mon frère a été arrêté et accusé de trahison, je suis allé le voir à la prison de Kamiti, a-t-il raconté. Et je l'ai vu, vêtu de l'uniforme noir habituellement réservé à ceux qui sont destinés à la peine de mort. J'ai pleuré et lui rigolait, affirmant que ce n'était rien. Raila était tellement courageux. Quand il se battait pour la justice, il n'a jamais eu peur de quoi que ce soit. »

Les discours ont aussi pris une tournure politique. Plusieurs membres du parti de Raila Odinga ont appelé à rester unis. Le président William Ruto, avec qui il a formé un gouvernement d'union il y a un an, y a aussi fait référence : « Baba croyait aux partis politiques, il a construit le plus grand parti politique, le parti ODM. Nous respecterons ODM, nous vous soutiendrons pour maintenir l'ODM uni. ODM doit rester fort à l'approche des élections de 2027, car c'est ainsi que nous aurons un gouvernement solide ».

Figure de l'opposition, cinq fois candidat malheureux à la présidentielle, l'ancien Premier ministre est décédé mercredi 15 octobre en Inde à l'âge de 80 ans. Le retour de sa dépouille au Kenya a été suivi par trois journées d'intense ferveur. Cinq personnes ont perdu la vie lors de mouvements de foule à Nairobi.

Raila Odinga a été inhumé dans le mausolée familial. Ses partisans ont ensuite envahi le cimetière pour saluer une dernière fois l'opposant historique.