Maroc: Mondial U 20 - Le pays sacré devant l'Argentine

Félicitations au Maroc qui a conclu une course historique au Chili dimanche soir, battant l'Argentine 2-0 pour remporter sa toute première Coupe du Monde U20 de la FIFA.

Dakar — L'équipe nationale de football du Maroc des moins de 20 ans a remporté sa première Coupe du monde de la catégorie, en s'imposant par 2 buts à 0, devant celle de l'Argentine, six fois vainqueur de la compétition.

Le Maroc est la deuxième nation africaine à gagner le Mondial des moins de 20 ans, après le Ghana en 2009, en Egypte, lors de la 17e édition.

La finale s'est jouée, dans la nuit de dimanche au lundi, au Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos à Santiago en Chili.

Les Lions de l'Atlas ont décroché ce premier sacre mondial grâce à un doublé de Yassir Zabiri.

L'attaquant de Futebol Clube de Famalicão, un club de l'élite portugaise, déjà auteur de trois buts dans la compétition va mettre ses quatrième et cinquième réalisation du tournoi;

Il offre ainsi à son pays, un troisième trophée majeur en 2025, après la Coupe d'Afrique des nations U 17 et le Championnat d'Afrique des nations de football.

Le royaume chérifien va abriter la CAN sénior 2025 du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Les Marocains ont réalisé une première période riche en occasions, même si la possession de balle était largement en faveur des Argentins.

Le score était de 2 buts à 0, à la pause en faveur du royaume chérifien.

En second période, les hommes de Mohamed Ouahbi ont montré beaucoup de solidité dans le jeu pour enrayer les quelques tentatives adverses.

Les coéquipiers du capitaine marocain, Hossam Essadak vont conserver jusqu'au coup de sifflet final leur avantage de 2 buts à 0.