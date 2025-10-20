Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 20 octobre 2025

revue de presse

Mondial U-20 : Le Maroc s’offre le premier titre de son histoire

Le Maroc sur le toit du monde ! Dans la nuit de dimanche à lundi, les Lionceaux de l’Atlas ont battu l’Argentine 2-0 en finale de la Coupe du monde U-20. Un succès synonyme de premier sacre pour les Marocains.

Le Maroc a idéalement débuté cette partie grâce à Yassir Zabiri, auteur d’un splendide coup franc dès la 12ème minute. Intenable, l’avant-centre marocain va même s’offrir un doublé à la 29ème minute après un joli contre. Sonnés les Argentins essaient de revenir, mais en vain. Le Maroc, après sa demi-finale au Mondial 2022 et sa 3ème place aux JO 2024, s’offre ainsi une nouvelle performance XXL à l’échelle mondiale. (Source Sport News Africa)

Décès d’un jeune footballeur sénégalais au Ghana

Le jeune Sénégalais Cheikh Touré serait mort dans le cadre d’une affaire d’escroquerie et d’extorsion au Ghana. Les autorités consulaires sénégalaises suivent le dossier pour organiser le rapatriement de la dépouille.

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a annoncé samedi, dans un communiqué parvenu à APA, le décès, survenu vendredi à Kumasi (Ghana), de Cheikh Touré, jeune footballeur sénégalais.

Selon les premières investigations des services consulaires, M. Touré aurait été victime d’un réseau d’escroquerie et d’extorsion de fonds. Sa dépouille a été déposée à la morgue Ebenezer de Tafo, dans la région d’Ashanti, à environ 250 km d’Accra. (Source Apanews)

Libye : Les électeurs votent pour la dernière phase des élections municipales

En Libye, les électeurs de 16 municipalités ont voté samedi dans le cadre de la troisième et dernière phase des élections municipales.

La Haute Commission électorale nationale (HNEC) a déclaré que le taux de participation était de 68% pour un nombre d’électeurs enregistré de 63,169. Le dépouillement était encore en cours ce dimanche. Ce scrutin marque la fin du processus électoral débuté en novembre 2024.

Cette troisième phase concernant les 16 dernières municipalités a été organisée pour des raisons de sécurité. La première phase des élections municipales couvrait 58 des 143 municipalités, elle a été achevée en novembre 2024, la deuxième a finalement impliqué 33 des 49 musicalités prévues et s’est déroulée en août. (Source Africanews)

Échanges commerciaux entre la Türkiye et l'Afrique - Ankara vise 22 500 milliards de FCfa en 2025

La 5e édition du Forum d'affaires et économique Türkiye-Afrique (Tabef) s'est ouverte, avant-hier, à Istanbul, autour du thème « Renforcer les relations Türkiye-Afrique pour des gains mutuels ». Vingt-sept pays africains ont été représentés par des ministres à cette rencontre qui réunit près de 4.000 hommes d'affaires africains et turcs.

Présidant l'ouverture de la rencontre, Ömer Bolat, le ministre du Commerce de la République de Türkiye, a déclaré que le Tabef « vise à développer les relations commerciales et économiques entre la Türkiye et l'Afrique et à contribuer au développement de l'Afrique ».

Parlant de l'évolution du volume des échanges commerciaux entre la Türkiye et l'Afrique, le ministre turc du Commerce a déclaré qu'il y a des développements dans le commerce, les investissements, la sous-traitance, le secteur des services, les transports et l'énergie. « Les relations entre la Turquie et l'Afrique ont connu des progrès extraordinaires dans ce domaine », a-t-il souligné. (Source Le Soleil)

Nigeria : L’armée dément toute tentative de coup d’État contre le président Bola Tinubu

Les autorités nigérianes ont fermement démenti les rumeurs d’une tentative de coup d’État impliquant seize officiers, après des informations publiées par plusieurs médias locaux.

Le Nigeria a balayé samedi 18 octobre les rumeurs d’un coup d’État en préparation. Dans un communiqué, le directeur de l’information de la Défense, Tukur Gusau, a qualifié de « totalement fausses » les informations selon lesquelles une dizaine d’officiers auraient été arrêtés pour tentative de renversement du président Bola Tinubu.

Les médias Sahara Reporters et Premium Times avaient affirmé qu’au moins seize militaires faisaient l’objet d’une enquête pour leur implication présumée dans un projet de putsch. (Source Africa Radio)

RDC : Sortie du dernier patient guéri d’Ebola

La République démocratique du Congo (RDC) a franchi une étape majeure dans la lutte contre l’épidémie de maladie à virus Ebola : le dernier patient hospitalisé a été déclaré guéri et a quitté le centre de traitement. Cette sortie marque le début d’un compte à rebours de 42 jours, au terme duquel l’épidémie pourra être officiellement déclarée terminée, à condition qu’aucun nouveau cas ne soit détecté.

Depuis la déclaration de l’épidémie le 4 septembre dans la zone de santé de Bulape, province du Kasaï, 64 cas ont été enregistrés, dont 53 confirmés et 11 probables. À ce jour, 19 patients sont guéris, et aucun nouveau cas n’a été signalé depuis le 25 septembre.

L’épidémie s’est déclarée dans une zone rurale difficile d’accès. Malgré les défis liés à l’éloignement, à l’état des routes et aux infrastructures limitées, le ministère de la Santé, avec le soutien actif de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de ses partenaires, a rapidement intensifié les mesures de riposte. (Source OMS)

Algérie : Le pays annonce la fin du cash d'ici 2028

L'Algérie a engagé une transformation économique majeure avec l'annonce de la fin progressive de l'usage du cash d'ici 2028, a confirmé le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, lors d'un entretien à l'Agence de presse nationale, en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington.

Cette décision, qualifiée d'historique, s'inscrit dans une stratégie nationale ambitieuse visant à moderniser le système bancaire, renforcer la transparence financière et lutter contre le blanchiment d'argent. L'objectif est clair : faire basculer le pays vers une économie digitalisée, où les paiements électroniques remplaceront totalement les transactions en espèces. (Source La Presse)

EDACY Demo Day - Une vitrine pour révéler les jeunes talents du numérique africain

Après trois mois de formation intensive, de jeunes apprenants en ingénierie, design et gestion de produit ont présenté, samedi, leurs innovations lors de la troisième édition du EDACY Demo Day, une initiative qui met en lumière des projets capables d'avoir un impact concret sur le quotidien des entreprises africaines.

"L'idée, c'est de former des talents sur des thématiques telles que la gestion de produit, le design et le développement, tout en les plaçant dans des conditions réelles d'entreprise. C'est pourquoi nous avons sollicité des entreprises partenaires pour leur soumettre des projets concrets sur lesquels les apprenants ont pu travailler et appliquer leurs connaissances", a expliqué Mamadou Djigo, promoteur de l'événement. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Présidentielle en Côte d'Ivoire: Les candidats s'activent dans la dernière ligne droite

Dernière ligne droite en Côte d’Ivoire, où près de 8,7 millions d’électeurs sont appelés à élire leur président, le samedi 25 octobre. Cinq candidats sont en lice, dont le sortant, Alassane Ouattara, qui brigue un quatrième mandat.

À Abidjan, la capitale économique, les affiches de tous les candidats tapissent la ville, dont la vie a été quelque peu rythmée par la campagne. Les rues ont été sillonnées par plusieurs personnalités politiques, à bord de caravanes sonorisées. C’est le cas de Jean-Louis Billon, candidat porté par le Code, une coalition de partis politiques. Il a notamment traversé en long et en large les communes abidjanaises de Marcory et à Koumassi.

Tout l’enjeu pour cet ancien ministre du Commerce est de convaincre les militants du PDCI, son parti, de voter pour lui. Car suite au rejet par le Conseil constitutionnel de la candidature de son leader Tidjane Thiam, le parti n’a pas donné de consigne de vote. (Source RFI)

Mali : Les djihadistes imposent le port du voile dans les transports

Au Mali, les djihadistes du Jnim veulent notamment imposer aux femmes, le port du voile dans les transports. Une annonce intervenue vendredi, et qui suscite colère et peur notamment chez les femmes maliennes. Les compagnies d’autocar sont ainsi sommées par le Jnim de faire respecter la nouvelle règle : désormais, les femmes qui circuleront sur les routes du Mali devront porter le voile.

En ce qui concerne les nouvelles règles annoncées vendredi 17 octobre par le Jnim pour les routes maliennes, outre le port du voile pour les femmes, celui-ci exige des compagnies de transports qu’elles cessent toute collaboration avec les forces de sécurité.

Enfin, en cas d'accident, celui qui aura écrasé un animal ou endommagé un véhicule devra dédommager la victime. (Source Africa top success)






