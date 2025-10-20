Afrique de l'Ouest: Un jeune footballeur sénégalais enlevé et tué de par de faux recruteurs au Ghana

Au Ghana, c'est un véritable drame qui secoue le pays : la mort de Cheikh Touré, un jeune footballeur sénégalais parti au Ghana dans l'espoir de rejoindre des recruteurs. Mais le jeune homme semble être tombé dans un piège. Sa mort, samedi, a poussé les gouvernements sénégalais et ghanéens à s'emparer de l'affaire.

C'est devenu une affaire d'État. Le Sénégal et le Ghana veulent tirer cette affaire au clair. Les deux pays déclarent avoir déclenché des enquêtes approfondies. Cheikh Touré était venu au Ghana il y a une semaine. Le jeune footballeur, âgé de moins de 20 ans, était parti rejoindre son ami d'enfance à Kumasi, à 250 kilomètres d'Accra, la capitale ghanéenne. Et de Kumasi, les recruteurs promettaient de lui trouver un contrat au Maroc.

Malheureusement, le rêve de devenir footballeur professionnel s'est transformé en cauchemar. Les soi-disant recruteurs s'avèrent être les ravisseurs. La mère de Cheikh Touré, qui vit à Yeumbeul, en banlieue dakaroise, affirme leur avoir déjà envoyé, et difficilement, la somme de 650 000 francs CFA.

Elle a reçu les photos de la dépouille de son fils et affirme qu'il a été tué dans des conditions atroces.