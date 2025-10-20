Congo-Kinshasa: L'après-Kamerhe au «perchoir», rivalités et calculs politiques au sein de l'Union sacrée

20 Octobre 2025
Radio France Internationale

Cela fait 25 jours que Vital Kamerhe a démissionné pour éviter un vote de destitution initié par 262 députés. Il était accusé de mauvaise gestion et de manque d'alignement avec les priorités du pouvoir. Sous pression politique et interne à la coalition, il a choisi de partir avant le vote. Depuis, la bataille pour sa succession est lancée. Des candidatures commencent à émerger. Première constante : bien qu'affaiblie, l'UNC de Vital Kamerhe, toujours membre de l'Union sacrée de Félix Tshisekedi, ne compte pas céder cette présidence.

La bataille s'annonce rude. Officiellement, l'UNC n'a pas encore tranché. Mais des noms commencent à circuler. Parmi eux, celui d'Aimé Boji Sangara, ministre du Budget pendant quatre ans et actuel ministre de l'Industrie. Bien introduit dans l'entourage de Félix Tshisekedi, discret, il est présenté comme le candidat du consensus. Autre nom cité : Baudouin Mayo Mambeke. Lui a déjà déclaré officiellement ses ambitions.

Quelle ligne ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ancien vice-Premier ministre congolais et ministre du Budget, il revendique sa fidélité à Vital Kamerhe et s'en prend à ceux qu'il juge moins loyaux. Mais pour l'instant, le parti ne s'est pas encore prononcé officiellement. Très discret depuis son départ du « perchoir », Vital Kamerhe n'a pas encore donné la ligne à suivre.

En dehors de l'UNC, d'autres noms circulent. À 83 ans, Christophe Mboso est lui aussi poussé par ses partisans, qui rappellent sa fidélité à Félix Tshisekedi. Les pétitionnaires qui ont obtenu la démission de Vital Kamerhe comptent également présenter leurs candidats. Du côté de l'UDPS, le ton est posé. « L'UDPS peut décider d'occuper la présidence de l'Assemblée nationale », déclarait, il y a une dizaine de jours, Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, cadre du parti et président intérimaire de l'Assemblée nationale. La logique de l'Union sacrée, disait-il, « veut que le parti qui compte le plus de députés prenne la présidence ».

« L'autorité morale » de l'Union sacrée aura le dernier mot

Mais la question reste en discussion au sein du parti. Et dans cette bataille, rappellent plusieurs proches du pouvoir, celui qui aura le dernier mot, c'est Félix Tshisekedi, en sa qualité « d'autorité morale » de l'Union sacrée, en tenant compte de plusieurs critères : la représentation régionale, la fidélité, et l'équilibre au sein des institutions de la RDC.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.