Libye: L'Espagne saisit 10 navires militaires construits à Dubaï et destinés aux forces du maréchal Haftar

Selon une information révélée ce week-end par la presse italienne, la Garde civile espagnole a intercepté en août dernier à Ceuta une dizaine de navires militaires en provenance des Émirats arabes unis qui faisaient route vers Benghazi.

L'information a été révélée pendant le week-end par le journal italien Il Foglio : en août dernier, la Garde civile espagnole a saisi dix navires - dont plusieurs patrouilleurs - dans le port de Ceuta, en application de l'embargo sur les armes imposées à la Libye depuis 2011. Construits dans les chantiers navals de Dubaï, tous faisaient route vers Benghazi où ils devaient être livrés aux forces de l'Est libyen du maréchal Khalifa Haftar pour contrôler les routes migratoires en Méditerranée.

Il s'agit d'une interception qui reste très exceptionnelle : alors que les Émirats arabes unis livrent régulièrement du matériel militaire à la Libye, la grande majorité parvient à ses destinataires sans encombre, cette violation récurrente du blocus pesant sur les armes destinées au pays servant indirectement les intérêts de plusieurs États européens soucieux de freiner les départs de migrants vers leurs côtes.

« TBZ »

Tous les bateaux interceptés à Ceuta portaient le sigle « TBZ », initiales de la brigade Tariq Ben Ziyad commandée par Saddam Haftar, le fils du maréchal Khalifa Haftar. Accusée par l'ONU de crimes de guerre et de graves violations des droits humains contre des migrants, cette unité n'en est pas moins aussi celle à qui l'Union européenne (UE) délègue une partie du contrôle de ses routes migratoires...

Dans le cadre de sa politique d'externalisation des frontières, l'UE a d'ailleurs elle-même déjà livré de nombreux bateaux aux autorités de Tripoli pour intercepter les embarcations quittant la Libye à destination de la Grèce, de Malte ou de l'Italie.

À ce stade, l'Espagne n'a pas confirmé les informations d'Il Foglio.