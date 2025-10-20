Gabon: Élections au pays - L'exemple de Justine Judith Lekogo, ou comment une stratégie bien pensée peut freiner la fraude électorale

Depuis la proclamation des premiers résultats des élections législatives et locales au Gabon, les réseaux sociaux sont inondés de plaintes, d'audios et de témoignages dénonçant diverses formes de fraude électorale.

Face à cette vague d'indignation, notre rédaction a parcouru la toile et recueilli de nombreux éléments. Parmi eux, un audio en particulier a retenu notre attention : celui de Madame Justine Judith Lekogo, candidate bien connue pour son engagement citoyen et son intégrité.

Une stratégie simple, mais redoutablement efficace

Dans cet enregistrement devenu viral, Mme Lekogo s'adresse à une compatriote, Mme Nina, à qui elle confie la stratégie qu'elle a mise en place pour prévenir la fraude dans son siège électoral. Consciente des pratiques qui entachent souvent le bon déroulement du scrutin, elle a choisi une approche originale : désigner comme représentants des bureaux de vote des personnes extérieures à son équipe de campagne et inconnues de ses adversaires.

Cette décision, jugée audacieuse par certains, s'est révélée payante. En effet, ces représentants, n'étant ni partisans ni influençables, ont pu garantir une surveillance impartiale et rigoureuse des opérations de vote. Résultat : la fraude a été considérablement freinée dans les bureaux concernés.

Un engagement citoyen cohérent

Ancienne actrice de la société civile et membre du Copil Citoyen, Mme Lekogo n'est pas étrangère aux luttes pour la transparence et la bonne gouvernance. Sa popularité dans la commune de Franceville, notamment dans le 2e arrondissement, en faisait une cible privilégiée de ses adversaires politiques, anciens membres du PDG, désormais répartis entre divers partis.

Consciente des enjeux, elle a choisi de faire confiance à des étudiants de l'Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM), ainsi qu'à certains venus de Libreville, pour assurer la défense de son vote dans les différents bureaux. Une initiative qui démontre une fois de plus que la vigilance et l'organisation sont les meilleures armes contre la fraude électorale.

Une leçon pour tous les acteurs politiques

L'expérience de Mme Lekogo doit inspirer l'ensemble des candidats et des électeurs. Trop souvent, les contestations post-électorales trouvent leur origine dans un manque de préparation ou dans la désignation de représentants peu impliqués ou corruptibles.

Chaque candidat doit comprendre que la protection de son élection commence dans le bureau de vote. Les représentants ne sont pas de simples observateurs : ils sont les gardiens du choix populaire. Leur rôle est crucial pour garantir que la volonté des électeurs soit respectée.

Pour des élections libres et crédibles

Les récents scrutins ont montré combien la méfiance entre acteurs politiques fragilise la démocratie. Pourtant, des initiatives comme celle de Mme Lekogo rappellent que la transparence électorale est possible, à condition que chacun, candidat, représentant, électeur, prenne sa responsabilité au sérieux.

Si chaque représentant jouait son rôle avec le même engagement que ceux de Mme Lekogo, de nombreux candidats ne verraient plus leur victoire leur échapper.

La démocratie gabonaise en sortirait renforcée, et la confiance des citoyens, restaurée.

Appel à la vigilance citoyenne aux futurs candidats et représentants :

Votre présence dans un bureau de vote n'est pas symbolique. Vous êtes les garants du respect du suffrage exprimé. Protégez le vote, protégez la démocratie.