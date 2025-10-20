Gabon: Enseignement supérieur - Le Chef de l'État préside la cérémonie du lancement du programme '1 étudiant 1 ordinateur '

Dans sa volonté constante d'élever le système universitaire gabonais vers l'excellence, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement a procédé ce jour au lancement de la phase 1 du programme " 1 étudiant, 1 ordinateur ".

A l'instar de nombreux programmes tels que taxi gab, Gab pêche, la mise en place de la Banque pour le Commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, le programme "1 étudiant 1 ordinateur" est une initiative présidentielle qui vise 4 objectifs principaux à savoir :

- rompre avec la fracture numérique,

- favoriser l'inclusion numérique,

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

- soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, et

- stimuler l'écosystème de l'innovation.

Tel qu'annoncé dans son adresse à la Nation du 17 août 2025, ce programme officiellement lancé ce jour vient réaffirmer l'engagement du Chef de l'État de doter les jeunes universitaires d'ordinateurs afin de renforcer leur autonomie, de concrétiser leurs ambitions et de participer à la transformation du digital dans notre pays.

Cette action qui fait partie intégrante du 3e pilier du projet de société du Président de la République qui vise à optimiser les infrastructures numériques de notre écosystème, ce programme concerne les étudiants des universités publiques et privées, les jeunes entrepreneurs ainsi que les influenceurs.

Se félicitant de cette initiative, le Chef de l'État a exhorté les récipiendaires à être inventifs, et créer des systèmes de services, de sécurité et de promotion de valeurs.

Exprimant leur gratitude pour cette dotation, les récipiendaires ont promis d'en faire bon usage et de travailler avec abnégation et rigueur afin de produire les résultats attendus.

Aux membres du gouvernement, il a instruit de travailler en collaboration avec les opérateurs économiques afin de rendre cette digitalisation effective dans l'administration publique d'une part, et d'autre part de mettre en oeuvre le programme de paiement des taxes en ligne et l'interconnectivité de tous les secteurs, afin de booster les recettes pour une visibilité de la gestion de la chose publique et une plus grande transparence de notre économie.

Pour sa phase de lancement, cette cérémonie a vu la participation des hôtes de marque tels que les Premières Dames de Sao-Tomé et du Gabon, de l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, des membres du gouvernement, des responsables universitaires, et acteurs du secteur numérique. Après Libreville, la distribution de ces ordinateurs s'étendra dans chaque capitale provinciale du pays sous le regard des plus hautes autorités.

A travers cette digitalisation progressive de plusieurs secteurs, le Président de la République ambitionne de faire du Gabon un espace numérique de référence digne d'envie.