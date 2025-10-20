Gabon: Le Chef de l'État échange avec le PDG du groupe minier Managem

18 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience ce jour à Imad Toumi, Président-Directeur Général du groupe minier marocain Managem.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Gabon et le groupe Managem, acteur majeur du secteur minier présent dans le pays depuis plusieurs années, notamment à travers l'exploitation de la mine d'or de Bakoudou.

Les échanges ont principalement porté sur les perspectives de développement et d'exploitation de nouveaux projets miniers, en particulier celui de la mine d'or d'Iteke.

A cette occasion, Imad Toumi a réaffirmé au Chef de l'État l'engagement du groupe Managem à accompagner le Gabon dans la mise en oeuvre de ce projet stratégique, dont le lancement est prévu dans un avenir proche, à l'issue des concertations en cours avec le ministère des Mines.

Cette audience intervient dans un contexte marqué par la volonté du Président de la République de mieux encadrer le secteur aurifère national. Pour rappel, lors de la rencontre tenue le 8 octobre dernier avec les opérateurs économiques du secteur, le Chef de l'État avait rappelé sa décision d'inscrire désormais les recettes minières au budget de l'État, afin de garantir une plus grande transparence et de veiller à ce que les retombées de l'exploitation profitent pleinement à la Nation.

Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, l'or est l'exclusivité souveraine d'un État et son exploitation doit donc profiter à l'État gabonais.

