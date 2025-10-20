Gabon: Distribution de kits scolaires au camp de Boy - Un retour aux sources empreint de solidarité pour Zénana Gninga Chaning

C'est un moment empreint d'émotion et de gratitude qui s'est vécu ce jour au camp de Boy. Lieu de naissance et berceau d'enfance de Madame Gninga Chaning Zenaba, ce site a accueilli une initiative profondément humaine : la distribution de kits scolaires à des familles en situation de précarité, une action symbolisant à la fois le partage, la compassion et l'espérance d'un avenir meilleur pour la jeunesse gabonaise.

Cette mission de solidarité a été menée par Madame Gninga Chaning Zenaba, Ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME/PMI, en droite ligne de la politique sociale et inclusive prônée par les plus hautes autorités du pays. Par ce geste concret, la ministre a voulu apporter un soutien tangible aux familles vulnérables, tout en réaffirmant l'importance de l'éducation comme pilier du développement national.

Les kits scolaires distribués ont été gracieusement remis par Son Excellence Madame Zita Oligui Nguema, Première Dame de la République Gabonaise, à travers sa fondation Ma Bannière. Fidèle à son engagement en faveur des plus démunis, la Première Dame multiplie les actions humanitaires, guidée par un profond sens du devoir et une compassion sincère envers les populations fragiles. Son engagement, au-delà des discours, se traduit par des actes concrets, des gestes qui redonnent sourire et espoir à de nombreuses familles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision humaniste et solidaire du Chef de l'État, Président de la République, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait de la lutte contre la précarité une priorité nationale. Par des réformes audacieuses et une gouvernance axée sur l'inclusion sociale, le Président de la République appelle chaque citoyen à faire preuve de solidarité et à contribuer à la construction d'un Gabon plus juste et plus équitable.

Pour les habitants du camp de Boy, cette visite a revêtu une dimension toute particulière. Revenir sur les lieux de son enfance pour y poser un acte de solidarité a été, pour la ministre, un moment de profonde émotion et de reconnaissance. Ce geste, au-delà de sa portée matérielle, incarne un message d'unité et de fraternité : celui d'un Gabon où personne n'est laissé pour compte.

« Aujourd'hui plus que jamais, il est de notre devoir collectif de relayer ces élans de solidarité, de faire nôtre cette cause noble, et de continuer à poser des gestes concrets en faveur de ceux qui en ont le plus besoin », a-t-elle déclaré.

En unissant leurs efforts, les institutions, les leaders communautaires et les citoyens contribuent à bâtir un Gabon profondément humain, solidaire et tourné vers l'avenir.

Le camp de Boy, le temps d'une journée, est ainsi redevenu le symbole vivant de cette fraternité gabonaise en action.