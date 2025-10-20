Gabon: Atelier National de Restitution - Cartographie des Projets de Développement

Le Commissariat Général au Plan (CGP), sous la tutelle du Ministère de la Planification et de la Prospective, organise ce lundi 20 octobre 2025, à l'Hôtel Radisson Blu de Libreville, un atelier national de restitution des résultats de la cartographie des projets de développement.

Cet exercice stratégique, mené en prélude du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD), vise à optimiser la planification et la gestion des investissements publics sur l'ensemble du territoire.

Objectif : disposer d'une vision claire, actualisée et cohérente des projets en cours et à venir, pour mieux orienter les ressources, renforcer l'efficacité de l'action publique et garantir un impact durable sur les populations.

En présence des membres du Gouvernement, des Partenaires Techniques et Financiers, et des acteurs du développement.