Cameroun: Calixthe Beyala dénonce les résultats électoraux de la présidentielle camerounaise

19 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

L'écrivaine et militante Calixthe Beyala s'insurge contre les résultats électoraux annoncés par Bruno Bidjang, remettant en question la crédibilité du processus démocratique camerounais. Selon ses déclarations, les chiffres avancés provenant de ce qu'elle qualifie de "boîte noire" d'ELECAM attribueraient la victoire à Paul Biya avec seulement 400 000 voix d'avance sur son principal rival Issa Tchiroma. Cette annonce soulève de vives interrogations sur la transparence du scrutin et la légitimité des institutions en charge de l'organisation des élections.

Le coeur de la polémique réside dans l'écart mathématique inexplicable pointé par Beyala : comment le président sortant aurait-il pu combler un retard estimé à près d'un million de voix en ne remportant que trois petites régions représentant à peine 3% de l'électorat national ? Cette incohérence mathématique jette une ombre sur l'intégrité du processus démocratique et alimente les suspicions de fraude électorale à grande échelle. L'écrivaine interpelle directement le peuple camerounais, l'appelant à prendre son destin en main face à ce qu'elle considère comme une manipulation des verdicts des urnes.

Alors que la tension politique s'intensifie au Cameroun, ces accusations rejoignent les préoccupations de nombreux observateurs internationaux et acteurs de la société civile qui réclament une vérification indépendante des résultats. Cette situation crée une crise de légitimité sans précédent qui pourrait durablement affecter la stabilité du pays et la confiance des citoyens dans leurs institutions.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.