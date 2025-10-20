Afrique: Vertiv signe un contrat pluriannuel pour la construction de centres de données dans le continent

TLDR

Vertiv, fournisseur de solutions d'infrastructure numérique, a conclu un accord pluriannuel avec Nxtra by Airtel Africa pour contribuer à la construction d'un réseau continental de centres de données. Le partenariat débute au Nigéria, où une installation de 42 MW sera développée en quatre phases et devrait être pleinement opérationnelle d'ici 2028.

Dans le cadre de cet accord, Vertiv fournira des systèmes de gestion thermique, des unités d'alimentation sans interruption (ASI) et des batteries, et se chargera de la mise en service et de la maintenance. Son équipe nigériane supervisera l'installation et offrira une assistance post-déploiement pendant cinq ans.

Le PDG de Nxtra, Yash Issur, a déclaré que cette expansion était essentielle à la transformation numérique de l'Afrique. Il a cité le besoin d'un fournisseur ayant une capacité mondiale et une présence locale, en soulignant les antécédents de Vertiv en Afrique et son travail antérieur avec Airtel en Inde. Karsten Winther, président de Vertiv pour la région EMEA, a fait état d'une relation de longue date avec Airtel et a déclaré que le partenariat associait le soutien local à l'innovation.

L'accord soutient les plans de déploiement de Nxtra sur les marchés d'Airtel, notamment le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

Points clés à retenir

La demande de capacité de données en Afrique augmente rapidement. Au Nigeria, la capacité totale des centres de données est estimée à 136,7 MW en 2025 et devrait atteindre près de 280 MW d'ici 2030. Les contraintes du réseau et les coûts de l'énergie constituent des défis majeurs. Le rôle de Vertiv est essentiel : la fourniture d'onduleurs, d'infrastructures de refroidissement et de maintenance permettra d'assurer la continuité de l'activité malgré l'instabilité du réseau. Par ailleurs, le marché de l'alimentation électrique des centres de données en Afrique est évalué à environ 0,57 milliard de dollars en 2025 et devrait croître à un taux annuel composé de 13,4 % jusqu'en 2030.

L'expansion de Nxtra au Kenya est déjà en cours. Elle a commencé à construire une installation de 44 MW à Tatu City, qui devrait être mise en service au début de 2027. Le partenariat aide Airtel/Nxtra à rivaliser avec les fournisseurs mondiaux de cloud et d'hyperscale en garantissant la performance, la résilience et l'efficacité énergétique. Pour les marchés africains, c'est le signe d'une confiance croissante dans la capacité de l'infrastructure numérique locale à répondre aux besoins croissants.