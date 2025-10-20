Ghana: Les bénéfices des banques ghanéennes vont chuter en raison de la baisse des taux d'intérêt qui réduit les marges

TLDR

Les banques ghanéennes sont confrontées à une forte baisse de leur rentabilité en raison des fortes réductions des taux d'intérêt qui compriment les marges d'intérêt nettes.

Les rendements du secteur devraient diminuer au cours de la période 2025-2026, mais resteront élevés par rapport à leurs homologues d'Afrique subsaharienne.

La Banque du Ghana a assoupli sa politique monétaire à la suite d'une forte baisse de l'inflation, qui est tombée à 9,4 % en septembre, son niveau le plus bas depuis quatre ans.

Selon Fitch Ratings, les banques ghanéennes sont confrontées à une forte baisse de leur rentabilité en raison des fortes réductions des taux d'intérêt qui compriment les marges d'intérêt nettes. Les rendements du secteur devraient s'affaiblir au cours de la période 2025-2026, mais resteront élevés par rapport à leurs homologues d'Afrique subsaharienne.

La Banque du Ghana a assoupli sa politique monétaire à la suite d'une forte baisse de l'inflation, qui est passée de 11,5 % en août à 9,4 % en septembre, son niveau le plus bas depuis quatre ans. Le taux directeur a été réduit de 650 points de base depuis juillet pour atteindre 21,5 %. Les rendements du marché monétaire ont également baissé, les taux des bons du Trésor à 91 jours étant tombés à 10,2 % contre 25,1 % un an plus tôt.

La marge nette d'autofinancement du secteur est tombée à 11,4 % en août, contre 14,8 % en janvier, et devrait continuer à baisser à mesure que les taux d'intérêt débiteurs s'ajustent à la baisse. Si la baisse des taux devrait stimuler la croissance du crédit, elle ne compensera pas entièrement la perte de revenus de marge.

Points clés à retenir

Selon Fitch, ce changement marque la fin d'une période exceptionnelle de marges importantes qui a suivi la restructuration de la dette souveraine du Ghana en 2022. Ces rendements élevés avaient permis aux banques de reconstituer leurs réserves de capital. Avec la baisse des rendements et l'abondance des liquidités, la plupart des banques devraient respecter les ratios de capital réglementaires une fois que l'abstention sur les pertes obligataires aura expiré à la fin de l'année 2025. La croissance des prêts devrait s'accélérer, car la baisse des rendements des titres d'État et un contexte macroéconomique plus favorable incitent les banques à prêter davantage.

Les prêts nets ne représentaient que 19 % du total des actifs du secteur à la mi-2025, ce qui laisse une marge d'expansion. Toutefois, Fitch a averti que des annulations de prêts plus importantes pourraient peser davantage sur les bénéfices alors que les prêteurs se conforment aux nouvelles règles de la Banque du Ghana exigeant des ratios de prêts non performants inférieurs à 15 % d'ici la fin de l'année 2026. L'agence s'attend à une pression temporaire sur les bénéfices alors que les banques nettoient leurs bilans, même si la baisse de l'inflation et l'augmentation du PIB créent un environnement plus stable pour la croissance à moyen terme.