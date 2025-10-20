Afrique du Sud: Pour débloquer ses comptes bancaires, l'ANC ira au tribunal

En Afrique du Sud, l'ANC, le parti de la libération et de Nelson Mandela, doit régler ses problèmes bancaires. Le parti prévoit de se présenter au tribunal et espérer annuler le gel de ses finances. En cause : une dette suspectée avec une entreprise qui a participé à la campagne présidentielle de 2024 et qui n'aurait jamais été payée. Le parti veut à tout prix débloquer cette situation.

« Toute l'activité nationale de l'ANC est paralysée à cause de ce gel bancaire », explique sa trésorière, Gwen Ramokgopa. Pour elle, il s'agit tout simplement d'une « menace existentielle » pour le parti, qui s'est déjà vu confisquer du matériel informatique, des ordinateurs et du mobilier, retirés de son siège pour une vente aux enchères de quelques milliers d'euros. « Une goutte dans un océan » a écrit un journal sud-africain alors que la dette présumée de l'ANC s'élève à plusieurs millions d'euros.

Un ancien dossier

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette affaire date de plusieurs années : en vue des élections présidentielles de 2024, l'ANC a fait appel à une entreprise de marketing pour sa campagne, ainsi que pour des affiches et des banderoles. Seulement l'entreprise en question n'aurait pas été entièrement payée. L'ANC réfute ces accusations. Et le litige financier commence.

Un parti affaibli

Une décision de justice a récemment gelé les comptes du parti tant que les quatre millions d'euros ne seront pas remboursés. Mais la secrétaire de l'ANC se dit prête à se battre contre une décision qui selon elle dépasse le différend financier et menace la « réputation » du parti - un parti déjà bien affaibli depuis les dernières élections. Ce mardi 21 octobre, l'ANC se présentera donc au tribunal pour demander le dégel immédiat de ses comptes bancaires.