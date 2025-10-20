Espagne, 10e journée, 2e division

Victoire de Gijón à Valladolid (3-2). Remplaçant, Yann Kombo est resté sur le banc.

Cultural Leonesa s'impose largement à Saragosse (5-0). Sans Jordi Mboula, blessé à la cheville.

Espagne, 7e journée, 4e division, groupe 2

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Corentin Louakima est resté sur le banc lors du revers de l'Union Irun face à Sestao River (0-2).

Espagne, 7e journée, 5e division, groupe 2

La réserve de Gijón fait match nul 1-1 à Mosconia. Avec Pierre Mbemba titulaire et averti à la 30e. Fred Loki, lui, est entré à la 66e.

Géorgie, 28e journée, 1re division

Dila Gori perd trois précieux points chez le Gareji Sagarejo (2-3) et voit Iberia reprendre la première place du classement.

De retour de sélection, Déo Gracias Bassinga et Romaric Etou étaient tous deux remplaçants : le premier est entré à la 76e et a été averti à la 90e+6. Etou, lui, est resté en survêtement.

A deux journées du terme, Iberia 1999 et Dila Gori sont à égalité de points (59), mais Iberia reste devant au bénéfice des confrontations directes.

Hongrie, 10e journée, 1re division

Le FC ETO Györ bat le DVTK (3-1). Sans Senna Miangué, resté sur le banc.

Israël, 7e journée, 1re division

Sakhnin fait le boulot face à l'Ironi Tiberias (2-0). Sans Gild Otanga, laissé au repos à son retour de sélection.

Le derby de Tel Aviv entre l'Hapoel de Fernand Mayembo et le Maccabi est reporté à une date ultérieure.

Italie, 7e journée, 1re division

Exploit du Torino qui bat Naples (1-0). Niels Nkounkou, titulaire, a livré un match solide jusqu'à sa sortie à la 75e.

Kosovo, 9e journée, 1re division

Drita et Raddy Ovouka, titulaire, s'imposent 2-1 face à Malisheva. Le champion remonte à la 4e place avec 14 points.

Lettonie, 33e journée, 1re division

Daugavpils rapporte un point de Jelgava (0-0). Avec Ceti Taty Tchibinda titulaire dans l'axe droit de la défense.