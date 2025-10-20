Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Espagne, Géorgie, Hongrie, Israël, Italie, Kosovo et Lettonie)

20 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Espagne, 10e journée, 2e division

Victoire de Gijón à Valladolid (3-2). Remplaçant, Yann Kombo est resté sur le banc.

Cultural Leonesa s'impose largement à Saragosse (5-0). Sans Jordi Mboula, blessé à la cheville.

Espagne, 7e journée, 4e division, groupe 2

Corentin Louakima est resté sur le banc lors du revers de l'Union Irun face à Sestao River (0-2).

Espagne, 7e journée, 5e division, groupe 2

La réserve de Gijón fait match nul 1-1 à Mosconia. Avec Pierre Mbemba titulaire et averti à la 30e. Fred Loki, lui, est entré à la 66e.

Géorgie, 28e journée, 1re division

Dila Gori perd trois précieux points chez le Gareji Sagarejo (2-3) et voit Iberia reprendre la première place du classement.

De retour de sélection, Déo Gracias Bassinga et Romaric Etou étaient tous deux remplaçants : le premier est entré à la 76e et a été averti à la 90e+6. Etou, lui, est resté en survêtement.

A deux journées du terme, Iberia 1999 et Dila Gori sont à égalité de points (59), mais Iberia reste devant au bénéfice des confrontations directes.

Hongrie, 10e journée, 1re division

Le FC ETO Györ bat le DVTK (3-1). Sans Senna Miangué, resté sur le banc.

Israël, 7e journée, 1re division

Sakhnin fait le boulot face à l'Ironi Tiberias (2-0). Sans Gild Otanga, laissé au repos à son retour de sélection.

Le derby de Tel Aviv entre l'Hapoel de Fernand Mayembo et le Maccabi est reporté à une date ultérieure.

Italie, 7e journée, 1re division

Exploit du Torino qui bat Naples (1-0). Niels Nkounkou, titulaire, a livré un match solide jusqu'à sa sortie à la 75e.

Kosovo, 9e journée, 1re division

Drita et Raddy Ovouka, titulaire, s'imposent 2-1 face à Malisheva. Le champion remonte à la 4e place avec 14 points.

Lettonie, 33e journée, 1re division

Daugavpils rapporte un point de Jelgava (0-0). Avec Ceti Taty Tchibinda titulaire dans l'axe droit de la défense.

