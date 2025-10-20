Homme serein, humble et optimiste, Pierre Kessany est caractérisé par son attachement aux valeurs humaines et pour son amour pour le travail bien fait. Tête liste aux élections locales, au 4e siège du département de l'Ogooué et des lacs, il prône pour l'inclusivité, avec lui, une équipe homogène et efficace. Il répond ici aux questions de notre rédaction.

Bonjour Vénérable Sénateur, Pierre Kessany. Vous tête liste de l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB) aux élections locales du 27 septembre dernier, au 4e siège du département de l'Ogooué et des lacs. Vous avez perdu l'un de vos compagnons de lutte dans ce département, alors que vous étiez en pleine campagne du second tour des législatives. Comment vous ressentez-vous ce vide ?

Bonjour monsieur le journaliste, je vous remercie pour l'intérêt et le temps que vous m'accordez pour m'entretenir avec vous. Cela dit avant de répondre proprement dit à votre question, je souhaiterais remercier Dieu, le Miséricordieux pour m'avoir donné le souffle de vie ce matin. À cela, j'associe les plus hautes autorités de notre parti, l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB), en tête desquelles, le Bâtisseur en chef, le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema pour avoir choisi ma modeste personne, comme tête de liste aux élections locales du 27 septembre 2025.

Cette question est celle que se posent tous nos électeurs, amis et parents du défunt, à priori, mes compagnons et moi-même, nous nous sommes retrouvés désemparés, très touchés par cette disparition que personne ne pouvait prévoir. Le rôle d'organisateur et trait d'union humains dans notre équipe que jouait notre défunt compagnon Kowet Itanda était tellement prépondérant que dans un premier temps, nous redoutions effectivement que ce vide à terme, pouvait nous être préjudiciable et créer une certaine désorganisation.

Mais au-delà de l'émotion de la perte d'un compagnon efficace pour notre travail, que tout le monde peut comprendre, l'équipe a réagi comme un seul Homme, les combattants qui m'entourent et moi-même, nous nous sommes dit que le meilleur hommage que nous puissions lui rendre à lui et à notre département était la victoire totale consolidant ainsi la volonté du parti qui nous a choisi pour se mettre en ordre de bataille pour rentrer dans la Ve République avec un nouvel esprit, chacun à son niveau de responsabilités et de compétences. Nous rêvions d'une équipe solide qui se devait d'occuper tous les lévriers des structures qui concourent à la gestion de notre espace de responsabilités tel qu'Édouard le rêvait avec foi et détermination. Ce serait un bel hommage que nous devons lui rendre.

Journaliste : S'agissant des structures en face de vous, votre concurrent (PDG), a 12 conseillers et vous (UDB) en avez 11. Comment envisagez-vous organiser la composition du bureau du conseil départemental, voire le positionnement de l'UDB, pour le siège unique de sénat du département ?

Pierre Kessany : Votre question est pertinente, mais figurez-vous que sans faire dans la langue de bois, je suis à l'aise pour vous répondre. Nous savons qu'à ce niveau, c'est la direction de notre parti qui décide en dernier ressort. Mais pour vos lecteurs, nous pouvons partager avec eux, notre joie d'avoir fait des scores prometteurs pour un jeune parti de moins de 3 mois d'existence. En effet, nous avons effectué un travail remarquable en seulement 10 jours de campagne. Même les partis politiques beaucoup plus anciens sur le terrain ont reconnu notre efficacité.

Nous sommes premiers au 1er siège en nombre de voix aux élections locales, avec un député élu au 1er tour. Même son de cloche pour le 4e siège du district de Makouké, où le député, a été élu au 2e tour. Nous demeurons également en tête, dans l'élection locale au 5e étage. Contrairement aux élections locales dans le 2e siège, notamment le canton Ogooué Aval, où nous avons occupé la deuxième place en nombre de voix, avec un député élu au second tour. Ainsi, le parti fait des scores relativement moins dans le canton Ogooué Aval.