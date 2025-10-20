Gabon: Clôture de la formation sur les techniques de rédaction administrative

Au terme de la deuxième journée de la formation initiée par Madame Élodie Diane Fouefoue épouse Sandjoh, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, les agents du Ministère ont reçu leurs attestations de participation des mains de Sosthène Ngokila, Directeur de Cabinet et formateur sur le thème « Techniques de rédaction administrative et communication hiérarchique ».

Cette dernière journée a porté sur le module consacré à la communication avec l'usager du service public, suivi d'une évaluation pratique au cours de laquelle les participants ont rédigé une note, une correspondance entre deux Ministres et une lettre adressée à un usager.

Les travaux réalisés ont été notés afin de permettre à chacun d'évaluer son niveau de maîtrise des connaissances acquises.

En clôturant la session, une représentante des participants a exprimé la reconnaissance de l'ensemble des agents à Madame le Ministre, saluant son engagement constant pour le renforcement des capacités de ses collaborateurs.