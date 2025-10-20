Cameroun: Université de Yaoundé - La FSE mise sur la professionnalisation des études avec l'expérience de bome

La Faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université de Yaoundé I a tenu le jeudi 16 octobre 2025 à l'amphithéâtre 225, une rencontre exceptionnelle dédiée à la professionnalisation des études universitaires. L'objectif : rapprocher le monde de l'entreprise de celui de l'université, afin de former des étudiants capables d'être créateurs d'entreprises et employeurs, plutôt que simples demandeurs d'emploi.

Sous la direction du Pr Bella Cyrille, Doyen de la faculté, cette initiative vise à insuffler une nouvelle dynamique au parcours académique des étudiants, en les préparant à devenir des acteurs économiques à part entière. « Il faut que l'université cesse d'être une simple fabrique de diplômes et devienne un incubateur de talents et d'entrepreneurs », a souligné le Doyen.

Le témoignage inspirant du promoteur de Bôme François

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Invité d'honneur de la cérémonie, François Désiré Ekouma Ananga, entrepreneur à succès et modèle de persévérance, a partagé avec les étudiants son parcours exceptionnel. Parti en 2001 avec un capital de 40 000 FCFA et une équipe composée de sa femme, sa fille et lui-même, il dirige aujourd'hui un groupe présent dans 10 pays africains et plusieurs pays occidentaux, employant 25 000 personnes en emploi direct et sous-traitance, pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 millions de FCFA.

Son message aux étudiants a été clair : « Ne soyez pas des diplômés qui attendent que l'État vous emploie. Soyez des créateurs d'opportunités. »

Un discours qui a profondément marqué l'auditoire, composé d'enseignants, d'étudiants et de jeunes diplômés en quête de repères.

Former pour entreprendre

À travers ce type de rencontres, la Faculté des Sciences de l'Éducation s'inscrit dans la vision d'une université ouverte sur le monde professionnel, où les cours théoriques s'enrichissent d'expériences concrètes. Cette approche entend faire émerger une génération d'étudiants capables d'allier savoir, savoir-faire et savoir-être entrepreneurial.

La cérémonie du mercredi dernier à l'Université de Yaoundé I illustre parfaitement la volonté des responsables académiques de réconcilier la théorie et la pratique, en faisant de l'université un véritable tremplin vers l'emploi et l'innovation

L'annonce forte du jour, François Désiré Ekouma Ananga promet de soutenir quelques étudiants qui vont se démarquer sur le plan académique.