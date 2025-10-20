Albanie, 7e journée, 1Re division

Après quatre défaites de rang, le Partizani s'impose 1-0 à Flamurtari. Remplaçant, Archange Bintsouka est entré à la 58e, cinq minutes avant le but de son équipe.

Angleterre, 7e journée de la Premier League U18

Les U18 de Manchester City s'inclinent chez leurs homologues de Liverpool (2-3). Les frères Samba, Tyrone à gauche et Floyd à droite, étaient tous deux associés au milieu. Le premier a été remplacé à la 84e, tandis que le second a inscrit le premier but de son équipe, portant son total personnel à 6 réalisations.

Belgique, 11e journée, 1re division

Le RAAL La Louvière partage les points avec Westerlo (0-0). Sans Alexis Beka Beka, laissé à disposition de la réserve.

Belgique, 9e journée, 3e division

Namur ne prend qu'un point, après avoir mené 3-1, sur le terrain de Schaerbeek-Evere (3-3). Yannick Loemba a inscrit le 3 but des Merles d'une tête décroisée.

Bulgarie, 12e journée, 1re division

Le LOkomotiv Sofia s'incline à domicile face au CSKA 1948 (0-1). Si Ryan Bidounga était absent face à son ancienne équipe, Messi Biatoumoussoka était titulaire.

Chypre, 7e journée, 1re division

Mons Bassouamina est resté sur le banc lors du carton de Pafos face à Achnas (4-0).

L'AEK Larnaka l'emporte à Paralimni (2-0). Sans Jérémie Gnali, remplaçant.

Croatie, 10e journée, 1re division

Rijeka prend un point chez le Slaven Belupo (1-1). Sans Merveil Ndockyt, absent du groupe.