Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Albanie, Angleterre, Belgique, Chypre, Croatie)

20 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Albanie, 7e journée, 1Re division

Après quatre défaites de rang, le Partizani s'impose 1-0 à Flamurtari. Remplaçant, Archange Bintsouka est entré à la 58e, cinq minutes avant le but de son équipe.

Angleterre, 7e journée de la Premier League U18

Les U18 de Manchester City s'inclinent chez leurs homologues de Liverpool (2-3). Les frères Samba, Tyrone à gauche et Floyd à droite, étaient tous deux associés au milieu. Le premier a été remplacé à la 84e, tandis que le second a inscrit le premier but de son équipe, portant son total personnel à 6 réalisations.

Belgique, 11e journée, 1re division

Le RAAL La Louvière partage les points avec Westerlo (0-0). Sans Alexis Beka Beka, laissé à disposition de la réserve.

Belgique, 9e journée, 3e division

Namur ne prend qu'un point, après avoir mené 3-1, sur le terrain de Schaerbeek-Evere (3-3). Yannick Loemba a inscrit le 3 but des Merles d'une tête décroisée.

Bulgarie, 12e journée, 1re division

Le LOkomotiv Sofia s'incline à domicile face au CSKA 1948 (0-1). Si Ryan Bidounga était absent face à son ancienne équipe, Messi Biatoumoussoka était titulaire.

Chypre, 7e journée, 1re division

Mons Bassouamina est resté sur le banc lors du carton de Pafos face à Achnas (4-0).

L'AEK Larnaka l'emporte à Paralimni (2-0). Sans Jérémie Gnali, remplaçant.

Croatie, 10e journée, 1re division

Rijeka prend un point chez le Slaven Belupo (1-1). Sans Merveil Ndockyt, absent du groupe.

