Sénégal: UFOA-A - Le pays remporte pour la deuxième fois consécutive le titre de champion des U17

Dakar — L'équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17) du Sénégal a remporté pour la deuxième fois consécutive le tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A) en s'imposant contre celle du Mali 2-0, à Bamako.

Le Sénégal avait aussi battu en 2024, en finale, le Mali.

Les Lionceaux se sont imposés grâce à un doublé de Souleymane Commissaire Faye (40e et 50e mn).

Les Sénégalais sont invaincus dans la compétition.

Les finalistes du tournoi se qualifient d'office à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans.

Le Sénégal est vainqueur de l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans en Algérie.