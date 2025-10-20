Sénégal: Qualifications CAN 2026 - Mame Moussa Cissé sélectionne 24 joueuses pour affronter la Côte d'Ivoire

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe féminine de football du Sénégal, Mame Moussa Cissé, a publié, samedi, une liste des 24 joueuses retenues pour la double confrontation contre la Côte d'Ivoire, à l'occasion du 2e tour des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2026 de la catégorie.

Le match aller est prévu le 24 octobre à Thiès (Sénégal). La phase retour se tiendra quatre jours plus tard à Abidjan.

Figurent dans cette liste, l'attaquante du RC Strasbourg (France), Mama Diop, présélectionnée pour les CAF Awards 2025 dans la catégorie meilleure joueuse et sa compatriote Adji Ndiaye doublement nommée dans les catégories meilleure gardienne et jeune joueuse de l'année.

La sélection de Mame Moussa Cissé compte 15 joueuses évoluant à l'étranger. Neuf autres jouent dans le championnat sénégalais, dont six footballeuses de l'équipe des Aigles de la Médina, vainqueurs du championnat et de la Coupe du Sénégal pour une deuxième année consécutive.

Le Sénégal a pris part à la dernière édition de la CAN 2024 au Maroc pour sa quatrième participation. Les Lionnes ont été éliminées en quarts de finale par l'Afrique du Sud (1-1, 4 tirs à 1).

Elles s'étaient arrêtées au même stade de la compétition à l'édition de 2022. Faisant mieux que lors des CAN de 1991 au Cameroun et de 2012 en Guinée équatoriale où elles étaient éliminées dès le premier tour.

La 14e édition de la CAN féminine se tiendra pour la troisième fois consécutive au Mars en mars 2026.

Voici la liste des joueuses retenues :

Gardiennes : Adjia Ndiaye (AS Bambey), Khady Faye (Aigles de la Médina), Tening Sène (Jappo olympique de Guédiawaye) ;

défenseurs : Aminata Bâ (CPB Brequigny , France), Marème Babou (RC Strasbourg, France), Marie Diokh, Anta Dembélé, Meta Kandé (Aigles Médina), Wolimata Ndiaye, Adama Sané (Wydad de Casablanca, Maroc) ;

milieux de terrain : Awa Diakhaté (Olympique de Marseille, France), Dieynaba Ndaw (Cacereno, Espagne), Safiétou Sagna, Fatoumata Dramé (RC Saint Denis, France), Binta Korkel Seck, Korka Fall (SM Caen, France), Sadigatou Diallo, Ndeye Awa Casset (Aigles de la Médina) ;

attaquantes : Pascaline F. Bassène (CD Argual, Espagne), Mama Diop (RC Strasbourg, France), Hapsatou Malado Diallo (FC Juarez Feminil, Mexique), Nguénar Ndiaye (Bourges 18, France), Khadija Badio (ZNK Radomlje, Slovénie).