Sénégal: Cancers du col de l'utérus et du sein - Plus de 500 femmes dépistées à Tivaouane

Tivaouane — Plus de 500 femmes ont été dépistées samedi à Tivaouane des cancers du col de l'utérus et du sein, et des filles vaccinées contre le papillomavirus humain (HPV), a appris l'APS du comité d'organisation.

Cinq-cents cinquante-deux femmes ont été dépistées du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, lors d'une campagne organisée par l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, avec le soutien de la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA).

La séance a enregistré une affluence de femmes et de parents venus faire vacciner leurs filles contre le HPV.

Le HPV, ou Human Papillomavirus, est un virus très répandu pouvant provoquer plusieurs types de cancers, notamment ceux du col de l'utérus, de la vulve, du vagin, de l'anus et de l'oropharynx, selon les spécialistes.

La vaccination recommandée pour les filles âgées de 9 à 14 ans, constitue aujourd'hui l'un des moyens les plus efficaces de prévention.

Cette journée qui était un moment de sensibilisation et de prévention, a été marquée, en plus de séances de dépistage, par des consultations médicales, des prises en charge et une opération don de sang.

La marraine de la journée, Ndéye Marème Samb coordonnatrice du Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), a salué la "mobilisation exceptionnelle" des femmes de Tivaouane et souligné l'importance d'un engagement permanent dans la lutte contre le cancer.

"Le mois d'octobre, dédié à la lutte contre le cancer, ne doit être qu'un prétexte. Ce combat doit être continu et partagé", a-t-elle déclaré.

Mme Samb a également invité les structures publiques et privées à soutenir la LISCA, rappelant que "le traitement du cancer nécessite d'importants moyens financiers" et qu' "aucune contribution n'est de trop pour accompagner les patientes jusqu'à leur guérison".

Elle a, par ailleurs, réaffirmé son engagement en faveur de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation des femmes de Tivaouane.