Sénégal: Lancement du projet 'Waajal Xale Yi' pour promouvoir le civisme et le patriotisme à l'école

Sédhiou — La Zone militaire n°6 a procédé, vendredi, à Sédhiou (sud), au lancement officiel du projet "École du civisme et du patriotisme", une initiative inscrite dans le cadre du programme national "Waajal Xale Yi", fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et les Forces de défense et de sécurité, a constaté l'APS.

Cette initiative vise à inculquer aux élèves des classes de seconde les valeurs fondamentales du civisme, du patriotisme, de la discipline et de la responsabilité citoyenne, dans la perspective de former une génération capable de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, solidement ancré dans ses valeurs républicaines.

Le colonel Fernand Bienvenue Diatta, commandant du 26e Bataillon de reconnaissance et d'appui (BRA) et représentant du commandement de la Zone militaire n°6, a présenté ce projet comme "un mécanisme universel de valorisation de l'esprit civique et patriotique", en particulier chez les jeunes en âge scolaire.

Pour cette phase pilote, deux établissements ont été retenus : le lycée Alpha Molo Baldé de Kolda et le lycée Ibou Diallo de Sédhiou. Les élèves de seconde de ces établissements bénéficieront d'un encadrement assuré par des militaires issus des bataillons BAT6, BATGEN2 (Kolda) et 26e BRA (Sédhiou), sous la supervision de leurs chefs de corps respectifs.

Selon le colonel Diatta, un plan d'action détaillé sera élaboré en parfaite harmonie avec le calendrier scolaire afin de ne pas perturber les cours.

Il prévoit des modules de formation, ateliers pratiques, activités de sensibilisation et séances de simulation axées sur le civisme et le patriotisme. Le nombre de participants sera fixé par les inspections d'académie des deux régions, en concertation avec les directions des établissements concernés.

Ce projet s'inscrit dans une volonté affirmée de renforcer le lien Armée-Nation, en positionnant les Forces de défense comme partenaires de l'éducation et du développement citoyen. "L'Armée mettra en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la réussite de cette collaboration", a assuré le colonel Diatta.

La présidente du gouvernement scolaire du lycée Ibou Diallo, Mame Diarra Samb, a salué "une opportunité unique pour les élèves de mieux comprendre leur rôle dans la société". "Ce projet contribuera à forger une jeunesse plus responsable et engagée", a-t-elle déclaré.

L'inspecteur d'académie de Sédhiou, Cheikh Yabo Diop, a quant à lui salué "une initiative innovante et structurante", appelant à identifier des personnes ressources et à définir une feuille de route claire pour garantir l'efficacité du programme.

Selon M. Diop, si cette phase pilote s'avère concluante, le programme "Waajal Xale Yi" pourrait être étendu à d'autres régions du pays, avec l'ambition d'ériger l'éducation civique et patriotique en pilier du système éducatif sénégalais.