Sénégal: Le Croisement-Saly débarrassé de ses installations anarchiques

18 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly — Le sous-préfet de Sindia (Mbour Ouest), Elhadj Djiby Bocoum a lancé, vendredi soir, une vaste opération de désencombrement pour libérer plusieurs espaces publics, dont le Croisement Saly, faisant l'objet d'une occupation anarchique, a constaté l'APS.

L'opération lancée au croisement Saly, s'est poursuivie sur le long de la route menant vers ladite station balnéaire, en présence du commissaire de Saly Oumar Mbaye, du maire Ousmane Guèye et de plusieurs chefs de services, sous la supervision d'éléments des forces de l'ordre.

"C'est un bilan très satisfaisant parce que nous avons constaté sur le terrain que bon nombre d'occupants des trottoirs et de la voie publique ont pris le soin d'enlever [leurs] installations", a dit Elhadj Djiby Bocoum.

"Nous avons constaté que la sensibilisation qui a été faite, nous a beaucoup facilités le travail aujourd'hui", s'est réjoui le sous-préfet.

Selon lui, "l'objectif ultime, de [ces opérations], est de créer un cadre de vie où tous les citoyens se sentiront à l'aise".

"Il nous revient à nous tous, citoyens, de veiller à ce que ce cadre qui sera nettoyé et très certainement embelli, soit protégé pour que les installations anarchiques (...) soient de vieux souvenirs", a insisté Elhadj Djiby Bocoum , tout en appellant les uns et les autres à faire preuve de "responsabilité".

M. Bocoum avertit que "l'État mettra en oeuvre toutes les dispositions pour que des sanctions exemplaires soient appliquées à ceux-là qui contreviendront" à la règlementation.

Les opérations se poursuivront à Saly, Malicounda et dans tout le reste de l'arrondissement de Sindia, a assuré Elhadj Djiby Bocoum.

