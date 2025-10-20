Sénégal: Le CAP prépare les organes délibérants du secteur parapublic à la gouvernance budgétaire de 2026

Dakar — Le Cercle des administrateurs publics (CAP) a organisé, samedi, à Dakar, un atelier de mise à niveau destiné aux présidents et membres des organes délibérants du secteur parapublic, afin de les doter des outils nécessaires à une meilleure maîtrise du processus budgétaire pour l'exercice 2026, a constaté l'APS.

"Cet atelier est consacré à la compréhension du cycle budgétaire et des exigences réglementaires de l'exercice 2026. Il coïncide avec les premières délibérations parlementaires sur les orientations budgétaires, traduisant ainsi une volonté forte de mise à niveau des chefs des organes délibérants du secteur parapublic, a déclaré Coumba Diallo, présidente de la commission communication et porte-parole du CAP.

Selon elle, cette activité s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre des recommandations issues de la conférence des administrateurs et des managers publics tenue en janvier 2025 à l'initiative du chef de l'État.

L'une de ces recommandations portait sur la gouvernance budgétaire, la conformité réglementaire et la performance des entités du secteur parapublic, a-t-elle précisé.

Mme Diallo, également présidente du conseil d'administration de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, a souligné que les membres des organes délibérants ont désormais un rôle élargi.

"Notre rôle ne se limite plus à la validation. Nous avons une mission de conformité, de veille et une mission d'intérêt général", a-t-elle affirmé.

Elle a ajouté que l'atelier est animé par des experts du contrôle financier de la présidence de la République, précisant que cette formation vise à renforcer la capacité des administrateurs à accompagner la vision des pouvoirs publics dans le cadre de l'Agenda 2050.

"Nous ne sommes plus à l'époque ou à l'ère des chefs d'organes délibérants qui travaillent une fois tous les trois mois. Nous sommes des chefs d'organes délibérants déterminés à accompagner le développement du secteur parapublic" a conclu la porte-parole du CAP.