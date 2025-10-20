Sénégal: La relance des cérémonies de sortie des élèves-maîtres contribue à raviver les valeurs éducatives, déclare Moustapha Guirassy

Dakar — Plus de 4 000 élèves-maîtres de la 12e promotion des Centres régionaux de formation des personnels de l'éducation (CRFPE) ont reçu, samedi à Dakar leurs certificats de fin de stage lors d'une cérémonie relancée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, après une interruption de six ans en vue de "redonner sens et valeur" à la mission enseignante.

"Plus de 4 000 élèves-maîtres étaient aujourd'hui à l'honneur, après une pause depuis 2019. Nous avons voulu raviver cette cérémonie pour valoriser une profession essentielle à la formation du capital humain", a déclaré M. Guirassy.

Le ministre de l'Education nationale a souligné que la transformation systémique souhaitée par le chef de l'État repose sur le système éducatif et sur les enseignants, "socle de toute nation bâtie sur des valeurs de persévérance, de civisme, de patriotisme et de respect".

Insistant sur la mission éducative au-delà de l'instruction, il a rappelé que "l'enjeu le plus important, c'est la transmission des valeurs", dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations technologiques et culturelles.

M.Guirassy a par ailleurs mis en avant la Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (NITHE), un programme soutenu par le chef de l'État et le gouvernement pour renforcer la dimension éthique et humaniste du système éducatif.

Les nouveaux enseignants ont prêté serment en levant la main droite, un moment qualifié par le ministre de "fort et symbolique", marquant leur engagement solennel à servir la nation avec conscience et dévouement.

Directeur des Examens et Concours, Pape Baba Diassé.Le directeur des Examens et Concours, Pape Baba Diassé, a salué le taux de réussite de 99,67 % enregistré à l'examen de sortie de la 12e promotion, soit 3 957 admis sur 3 978 candidats.

"Sur plus de 4 000 inscrits, 3 978 se sont effectivement présentés à l'examen, dont 3 970 candidats et huit absents, parmi lesquels un décès. Au final, 3 957 candidats, dont 1 478 filles, ont été admis ", a précisé M. Diassé.

Il a souligné la rigueur du processus d'évaluation encadré par les formateurs, les inspecteurs et les commissions de délibération.

Il a rappelé que la réussite à l'examen dépend avant tout du suivi régulier de la formation, notant que 13 candidats ont échoué malgré leur succès préalable au Concours de recrutement d'élèves-maitres (CREM).

Prenant la parole au nom des récipiendaires, Serigne Saliou Mbaye a exprimé la reconnaissance des élèves-maîtres envers le ministre de l'Éducation nationale pour avoir relancé cette cérémonie après plusieurs années d'interruption.

Il a salué un "moment de fierté partagée" pour les élèves, leurs familles et la nation.

Le représentant a également plaidé pour l'amélioration des conditions sociales et pédagogiques dans les CRFPE, notamment par le renforcement des infrastructures, la création d'écoles d'application pour les Arabophones et les enseignants des Daara, ainsi qu'un meilleur accompagnement sanitaire et psychologique.

"L'école doit rester un lieu de transmission des valeurs, de civisme et de discipline, où se forment les citoyens responsables de demain ", a-t-il déclaré, avant d'inviter ses pairs à faire de cette réussite "un tremplin vers un avenir éducatif plus prometteur et plus équitable pour le Sénégal".