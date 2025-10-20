Sénégal: La résilience de la Casamance au menu des Journées scientifiques de l'ISEP

Bignona — Les Journées scientifiques, sportives et culturelles de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Bignona (Ziguinchor, sud) ont été officiellement lancées samedi, sous le thème "Le rôle de l'innovation dans la résilience de la Casamance", a constaté l'APS.

Le représentant du préfet de Bignona, Serigne Mapathé Samb, a salué, lors de la cérémonie d'ouverture, une initiative qui "met en lumière les compétences, l'innovation et l'excellence des jeunes apprenants de l'ISEP de Bignona".

Le directeur de l'ISEP, Boubacar Camara, a, de son côté, insisté sur "la nécessité d'une formation professionnelle de qualité, ancrée dans les réalités locales, capable de répondre aux besoins du marché et de porter l'ambition d'un développement autonome".

"L'ISEP de Bignona vise non seulement à former, mais aussi à accompagner les apprenants dans une dynamique de création de valeur et de souveraineté économique, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la transformation agroalimentaire, de l'entrepreneuriat et de l'innovation", a souligné Boubacar Camara.

Le président du collectif des apprenants de l'ISEP de Bignona, Mamadou Alpha Diallo, a plaidé pour une meilleure valorisation des compétences locales et la reconnaissance du rôle crucial des jeunes dans le développement durable de la Casamance.

"L'innovation est notre levier pour bâtir une société inclusive et résiliente ", a-t-il affirmé, appelant à un renforcement de la synergie entre les institutions publiques, le secteur privé et les jeunes porteurs de projets.

Le président du Conseil départemental de Bignona, Souleymane Goudiaby, a fait part de sa "fierté" face à l'engagement des jeunes. Il a rappelé que "l'innovation ne se limite pas à la technologie, mais concerne aussi l'agriculture, la gouvernance, l'éducation et la cohésion sociale".

Il a exhorté les apprenants à être des catalyseurs du changement dans leurs communautés, soulignant l'importance de leur rôle dans la transformation économique et sociale de la région.

Les Journées scientifiques de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Bignona se poursuivront jusqu'à dimanche. Elles sont marquées par diverses activités tels que des expositions, des panels, des compétitions sportives et culturelles, ainsi que des démonstrations technologiques mettant en valeur le savoir-faire des étudiants.