Sénégal: Gare routière 'Baux Maraîchers' - Des chauffeurs et transporteurs consultés gratuitement en soins oculaires

Pikine — De nombreux chauffeurs et transporteurs ont bénéficié, samedi, à la Gare routière des "Baux Maraîchers" de Pikine (banlieue de Dakar), de consultations gratuites en ophtalmologie, organisées par le Centre de vision Madoune Robert Ndiaye de l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), a constaté l'APS.

Cette journée de dépistage et de soins s'inscrit dans le cadre du projet intitulé "Contribution à la réduction des accidents routiers par le champ visuel", dont l'objectif est de promouvoir l'évaluation systématique du champ visuel binoculaire afin de déterminer l'aptitude visuelle des conducteurs.

L'activité a été organisée en partenariat avec la Direction générale de la Gare routière des "Baux Maraîchers".

"Nous avons constaté que près de 20 % des causes d'accidents sont liées à des troubles visuels, a expliqué la professeure Aïssatou Wane de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, lors de la journée de consultations gratuites.

Selon elle, les examens pratiqués dans notre pays restent insuffisants pour détecter certains de ces troubles qui peuvent compromettre la sécurité routière".

Elle a indiqué que le projet prévoit de dépister gratuitement près de 2 500 chauffeurs au niveau du centre, tout en assurant un suivi des patients identifiés comme nécessitant une prise en charge.

Professeure Aïssatou Wane."C'est dans cette optique que nous avons proposé un complément d'examens afin d'améliorer la sécurité routière et de réduire les accidents de la route", a ajouté la professeure Wane.

De son côté, Mandiaye Faye, directeur de la Circulation routière, de la Prévention et de l'Analyse des accidents, a salué une initiative qui, selon lui, va "à la rencontre des chauffeurs sur leur lieu de travail" pour les consulter, les soigner et leur offrir, selon les cas, des lunettes correctrices ou des médicaments.

"Notre souhait est de démultiplier ce genre d'actions dans toutes les gares routières du pays. Nous pensons qu'il faut toucher l'ensemble des régions. Le ministère accompagnera cette initiative afin de permettre à un plus grand nombre de chauffeurs et de transporteurs d'en bénéficier", a-t-il assuré.

Pour Pape Cheikh Ndao, directeur général de la Gare routière des "Baux Maraîchers", cette opération répond à "un besoin réel" chez les chauffeurs et transporteurs "qui sont constamment sur les routes".

"Nous devons élargir ces actions à toutes les régions et les vulgariser pour mieux prévenir les risques d'accidents liés à des troubles visuels", a-t-il déclaré.