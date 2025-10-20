Sénégal: Les populations s'opposent à l'exploitation des phosphates de Koul

19 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Ndiaye

Les craintes des populations de Koul (département de Tivaouane) ont été confirmées par l'étude d'impact environnemental et social dont les résultats ont été partagés récemment par le collectif « Sam sunu momel ». Aujourd'hui encore, les populations de cette localité de Tivaouane s'opposent à ce projet.

L'exploitation du phosphate dans la commune de Koul va occasionner des effets néfastes chez les populations. C'est la conclusion de l'étude d'impact environnemental et social rendue publique par le collectif « Sam sunu momel ».

Selon le document, l'exploitation de ces phosphates va provoquer l'altération de la qualité de l'air, la modification de l'ambiance sonore, la modification du paysage, les risques d'atteintes aux eaux souterraines, la dégradation du cadre de vie, les pertes d'activités économiques, dont l'agriculture et l'élevage. Sans compter les risques d'atteinte du milieu social et culturel ainsi que les accidents et maladies. Selon toujours le document, il y a la présence de périmètres agricoles, de villages et de sites culturels dans l'emprise du permis d'exploitation.

Selon Sidy Ndiaye, trésorier général du collectif « Sam sunu momel », regroupant des populations hostiles à l'implantation d'Envis SA, ces conclusions renforcent les craintes qu'ils ont toujours eues. « Aujourd'hui, plus que jamais, malgré l'implication des autorités administratives dont le sous-préfet, le collectif s'oppose à l'exploitation du phosphate afin de préserver le bien-être des populations », a déclaré Sidy Ndiaye. Ces mêmes inquiétudes sont soulevées par le conseil municipal de Koul.

Dans une correspondance datée du 23 mai 2025, il estime que, malgré les promesses et les réalisations, il y a beaucoup d'inquiétudes liées à l'éducation, la santé, les liens sociaux, l'environnement, l'élevage et l'agriculture. Pour le sous-préfet de l'arrondissement de Mérina Dakhar, Mouhamadou Wade, les codes (minier et environnemental) ne sont pas faits pour interdire, mais pour réduire les effets néfastes de l'exploitation. Il compte, cependant, veiller à l'intérêt des populations en tant que représentant de l'État, en contrôlant le respect de la loi et des engagements.

