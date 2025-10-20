Sénégal: Financement de la vaccination - Le ministre de la Santé compte sur les ressources domestiques

19 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mohamed Diène

Un forum sur la vaccination s'est ouvert, vendredi, au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio.

L'objectif est de rompre la chaîne de dépendance vis-à-vis de l'aide occidentale et de parvenir à une souveraineté vaccinale et sanitaire à travers la mobilisation de ressources domestiques. Présidant la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a vanté les mérites de la vaccination, notamment dans un contexte où le continent africain fait face à de réelles menaces sanitaires liées à l'émergence de maladies zoonotiques (transmises de l'animal à l'homme et vis-versa). À cet effet, il a appelé à un engagement fort et accru des États de la Cedeao dans ce domaine.

Selon lui, « l'avenir du continent africain repose sur la maîtrise du dividende démographique, à travers des politiques publiques éclairées et centrées sur les priorités du continent ». « Tout doit être mis en oeuvre pour sécuriser la vie de nos enfants en les protégeant des maladies mortelles », a-t-il insisté. Pour réussir ce pari, plusieurs défis doivent être relevés, notamment la dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour la production de vaccins.

« Bien que l'Afrique représente environ 20 % de la population mondiale, son industrie des vaccins fournit à peine 0,25 % de l'offre mondiale. Le continent continue d'importer plus de 90 % de ses médicaments et 99 % de ses vaccins, ce qui le rend extrêmement dépendant de l'aide internationale », a-t-il rappelé. Pour inverser cette tendance, le ministre de la Santé estime que les États africains doivent continuer à investir dans la vaccination afin de réduire le poids des maladies et des décès, mais aussi pour amoindrir les dépenses de santé futures.

