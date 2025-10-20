Sénégal: Mgr Albert Sène fixe le cap du diocèse de Thiès

Après la nomination de Mgr André Guèye comme archevêque de Dakar, l'administrateur diocésain de Thiès, Mgr Albert Sène, a défini quatre axes stratégiques pour préserver l'unité et la vitalité du diocèse. Dans une note publiée le 15 octobre dernier, il invite la communauté chrétienne à vivre cette période de transition dans «la prière, la communion, l'autonomie et la continuité pastorale».

Depuis le départ de Mgr André Guèye vers l'archidiocèse de Dakar en septembre 2025, le diocèse de Thiès vit sa troisième vacance épiscopale. Face à cette situation, l'administrateur diocésain, Mgr Albert Sène, élu par le collège des consulteurs, vient de publier une lettre pastorale fixant les orientations pour l'année 2025-2026.

Placé sous le thème «Dans l'attente d'un pasteur, marchons dans la communion et dans l'espérance», le document invite les fidèles à vivre cette période comme «une véritable opportunité spirituelle et communautaire». «Cette période n'est pas un temps d'arrêt», a déclaré Mgr Albert Sène. Il a ainsi proposé une stratégie articulée autour de quatre axes majeurs. D'abord, la prière, au cœur de la vie diocésaine, avec des oraisons dominicales, des neuvaines et des temps d'adoration pour demander la venue d'un nouveau pasteur.

Ensuite, la communion, favorisée par des journées de fraternité, des pèlerinages inter-paroissiaux et des jumelages entre communautés, pour renforcer les liens de solidarité. Le troisième pilier concerne l'autonomie. Enfin, la continuité pastorale vise à consolider l'héritage de Mgr Guèye, à travers la reprise des travaux du synode diocésain et l'organisation d'un colloque sur la mission de l'évêque, ajoute le document. Pour piloter cette transition, Mgr Sène s'appuie sur une gouvernance collégiale.

Le collège des consulteurs, composé de six prêtres, se partage les domaines clés : animation générale, vie du clergé, biens temporels, évangélisation et relations avec les communautés religieuses. Mgr Sène rappelle que cette répartition vise «à renforcer la coordination ecclésiale, la bonne gouvernance et la dynamique missionnaire dans un esprit de synodalité et de service partagé». Poursuivant, le document indique que dans un contexte mondial marqué par la clôture du Synode sur la synodalité et l'élection du pape Léon XIV, le diocèse de Thiès s'inscrit dans une dynamique d'espérance.

Selon lui, «le Seigneur invite les fidèles de Thiès à vivre un temps actif, non comme un vide mais comme une véritable opportunité spirituelle». «Patienter pour accueillir un pasteur, c'est croire que Dieu n'abandonne jamais son peuple.», a-t-il prêché.