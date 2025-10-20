Cote d'Ivoire: Vie politique ivoirienne - Millenia : un nouveau parti pour un pays de renouveau et de cohésion

Un nouvel acteur politique fait son entrée sur l'échiquier national. Le parti Millenia a officiellement été présenté à la presse, le samedi 18 octobre 2025, à la Maison de la presse d'Abidjan-Plateau. Devant un parterre de journalistes et de membres fondateurs, le vice-président Kakou Maurice a exposé les ambitions, les valeurs et les orientations de cette nouvelle formation qui se veut « une alternative politique crédible et responsable ».

Créé en 1993 mais désormais structuré pour l'action politique, Millenia se positionne comme un parti profondément attaché aux valeurs républicaines et démocratiques. Selon son vice-président, il a pour objectif majeur « la conquête, l'exercice et la conservation démocratique du pouvoir », dans le respect strict de la souveraineté nationale.

Le parti entend incarner une vision renouvelée pour la Côte d'Ivoire et, au-delà, pour l'Afrique. « Millenia se veut une plateforme d'éveil de la conscience participative citoyenne, une vitrine d'expression des intelligences et des aspirations de la jeunesse », a déclaré Kakou Maurice. Il a ajouté que la formation politique ambitionne de contribuer à « l'avènement d'une démocratie vraie, empreinte de paix, de cohésion sociale et de développement partagé ».

Aux côtés du secrétaire exécutif Séhi Paul et de Diaby Kouadio Timothée, le vice-président a précisé que Millenia aspire à représenter toutes les composantes sociologiques et économiques du pays. Son programme s'articule autour de la justice sociale, de l'équité, de la participation citoyenne et de la protection de l'environnement.

Le parti veut s'imposer comme un cadre d'expression pour la jeunesse ivoirienne, moteur du changement et du progrès durable. « Nous voulons insuffler une dynamique nouvelle pour un environnement écologique capable de relever les défis actuels et futurs », a insisté Kakou Maurice.

Avec Millenia, la scène politique ivoirienne s'enrichit d'une formation qui prône le dialogue, la participation et le renouveau démocratique, à l'heure où la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre de nouvelles échéances électorales.