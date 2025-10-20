Soudan: Communiqué explicatif important du bureau de Presse du Ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme

communiqué de presse

Le Bureau de Presse du Ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme a publié un communiqué explicatif important concernant la mission du porte-parole officiel du gouvernement.

Voici le texte du communiqué :

Nous avons récemment reçu de nombreuses questions et demandes de renseignements concernant la nature des missions du Ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, ainsi que son rôle en tant que porte-parole officiel du gouvernement, notamment en raison de l'absence de communiqués émis au nom du porte-parole officiel au cours de la période passée. Par conséquent, convaincus de l'importance de la transparence et soucieux de clarifier les faits à l'opinion publique, nous tenons à préciser ce qui suit :

Depuis la nomination du Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Ustaz Khalid Al-Eiser, pour la deuxième fois, le Jeudi 17 Juillet 2025, et son adhésion au Gouvernement de l'Espoir, et immédiatement après avoir prêté serment, il a été informé que le Ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme n'est pas concerné par les affaires du porte-parole officiel du gouvernement.

Cette décision a été émise par le gouvernement de l'espoir, tout comme les autres décisions relatives à la fusion de certains ministères et à la séparation d'autres, dans le cadre de la nouvelle restructuration gouvernementale et conformément à la vision du Premier Ministre.

Dans ce contexte, le bureau de presse affirme que le Ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme oeuvre en harmonie avec les autres ministères du gouvernement, en respectant pleinement les directives et les principes de bonne gouvernance, les dispositions de la fonction publique et les procédures administratives institutionnelles, dans le but de changer les anciennes conceptions.

Cette clarification est motivée par le souci de transparence et par le sens de responsabilité nationale et morale envers le noble peuple Soudanais, en particulier après les récentes discussions sur les fonctions du porte-parole officiel du gouvernement. En effet, ces tâches relevaient auparavant du ministère de la Culture et de l'Information avant la formation du gouvernement de l'espoir, et avant la modification du nom du ministère lui-même et l'élargissement de ses compétences pour devenir le Ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme après la formation du gouvernement de l'espoir.

Aujourd'hui, après les 90 premiers jours depuis la nomination du Ministre Al-Eiser, et étant donné que le ministère assume les responsabilités qui dépassent ses attributions officielles, à savoir des tâches qui ne relèvent pas de sa compétence, nous tenons à préciser que la raison pour laquelle aucun communiqué n'a été publié au nom du porte-parole officiel du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme au cours de la période passée est que les fonctions de porte-parole officiel ne relèvent pas actuellement au ministère, conformément à la vision du gouvernement de l'espoir. Il n'est donc pas objectif de confier au ministère des tâches qui ne relèvent pas de ses compétences spécifiques, tout en soulignant que le ministère fera tout ce qui est requis conformément à ses compétences spécifiques et à son devoir national.