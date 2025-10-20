Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé ses condoléances suite au décès du Grand Mufti Haji Omar Idris.

Addis-Abeba — Le Premier ministre, Abiy Ahmed, a exprimé ses condoléances à la suite du décès de Mufti Sheik Umer Edris, ancien président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le chef du gouvernement a déclaré : « Je suis profondément attristé par le décès du premier Mufti Haji Omar Idris, ancien président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie. »

Abiy Ahmed a salué la contribution remarquable du défunt, rappelant son rôle essentiel dans le renforcement de l'unité entre les différentes communautés musulmanes et dans la reconnaissance légale du Conseil suprême.

Il a adressé ses condoléances et prières à la famille du Mufti ainsi qu'à l'ensemble des musulmans éthiopiens, soulignant que son héritage spirituel et moral restera gravé dans la mémoire nationale.