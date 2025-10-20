Ethiopie: Le Parti de la Prospérité souligne que les avancées concrètes enregistrées résultent d'un leadership fort et efficace

Addis-Abeba — Le Parti de la Prospérité (PP) a affirmé qu'un leadership efficace en Éthiopie a permis la concrétisation de diverses initiatives ayant eu un impact notable sur la vie des citoyens.

Adam Farah, vice-président du PP et directeur du Centre pour la construction du système démocratique, avec rang de vice-Premier ministre, a mis en avant les résultats positifs enregistrés au cours du premier trimestre de l'exercice budgétaire éthiopien 2018.

S'exprimant lors du forum trimestriel d'évaluation des performances du parti et du gouvernement, il a attribué ces succès à la synergie entre les structures du parti et celles de l'État.

Le forum, réunissant les dirigeants du parti ainsi que divers acteurs concernés, vise à examiner les activités de mobilisation du parti et du public, à évaluer les performances sectorielles et à identifier les domaines nécessitant des améliorations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Adam Farah a également souligné que l'inauguration de plusieurs grands projets nationaux illustre la réussite du leadership du Parti de la Prospérité et son engagement constant en faveur du développement du pays.

Il a attribué ces avancées à la mobilisation efficace des ressources nationales et à la coopération étroite entre le parti, la population et le secteur privé.

Le vice-président a par ailleurs mis en avant l'approche proactive et orientée vers les opportunités adoptée dans toutes les régions, une approche qui valorise les potentiels locaux et encourage la transformation des défis en leviers de développement.

Regardant vers l'avenir, il a réaffirmé son engagement à maintenir la dynamique actuelle et à consolider les acquis réalisés durant l'exercice en cours.

Enfin, il a rappelé que cette plateforme d'échange joue un rôle central dans la promotion d'une culture de performance durable, en favorisant le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les différentes régions du pays.