Afrique: Un ex-diplomate américain appelle l'Égypte à favoriser un dialogue technique constructif avec l'Éthiopie plutôt que la confrontation politique.

19 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'ambassadeur Tibor Nagy, diplomate américain chevronné et ancien ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, a exhorté l'Égypte à délaisser les postures politiques et à s'engager dans un dialogue technique et constructif avec l'Éthiopie concernant le Grand Barrage de la Renaissance.

Dans une déclaration franche publiée sur sa page X, Nagy a critiqué la stratégie égyptienne, estimant que toute tentative de pression ou d'isolement de l'Éthiopie serait contre-productive.

« Je sais par expérience que l'Éthiopie ne peut être intimidée ; plus on insiste, plus elle devient inflexible. Il est temps d'accepter la réalité d'aujourd'hui », a-t-il affirmé.

L'ancien secrétaire d'État adjoint aux Affaires africaines a souligné la nécessité d'un engagement professionnel plutôt que d'une rhétorique politisée, ajoutant :

« Mon conseil à l'Égypte : laissez de côté le drame politique et engagez un dialogue technique avec l'Éthiopie. »

Ces remarques interviennent alors que Le Caire poursuit ses efforts diplomatiques pour influencer l'opinion internationale au sujet du GERD, un projet éthiopien présenté comme un symbole de coopération régionale et de développement durable, destiné à fournir de l'électricité à des millions de personnes.

Malgré plusieurs cycles de négociations, facilités notamment par l'Union africaine, aucun accord définitif n'a encore été conclu.

Dans ce contexte, l'intervention de Nagy est perçue comme une voix de réalisme diplomatique, invitant l'Égypte à revoir son approche.

Le diplomate estime que le moment est venu pour Le Caire de remplacer les postures politiques par des solutions techniques bénéfiques à tous.

Ses propos reflètent une frustration croissante parmi les observateurs internationaux face à la stagnation des discussions.

Le 9 septembre 2025, le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré officiellement le GERD lors d'une cérémonie historique, en présence de plusieurs chefs d'État africains.

Comparant ce projet à la victoire d'Adoua, il a déclaré que le barrage symbolise la renaissance économique de l'Éthiopie et sa sortie de la dépendance.

Financé principalement par les contributions citoyennes, le GERD est devenu un symbole d'unité nationale et d'autonomie africaine.

Par son ampleur et sa portée, il incarne la résilience éthiopienne et la promesse d'un avenir énergétique durable pour le continent.

