Ethiopie: L'avenir et la stabilité du pays dépendent du Nil et de la mer Rouge

Addis-Abeba — L'Institut des affaires étrangères (IFA) a affirmé que la stabilité et le développement global de l'Éthiopie sont intimement liés à la mer Rouge et au bassin du Nil.

Organisée conjointement par l'IFA, le Collège de guerre de la défense et l'Université de Samara, la conférence intitulée « Les deux systèmes hydrographiques et l'autonomie stratégique de l'Éthiopie : exploration du lien entre le Nil, la mer Rouge et le rôle stratégique de la région Afar » se tient actuellement à Samara.

Dans son discours d'ouverture, Jafar Bediru, directeur exécutif de l'IFA, a souligné que la vision géopolitique de l'Éthiopie repose sur ces deux axes vitaux, déclarant : « Plus nous nous rapprochons de la mer Rouge, plus notre influence et notre vision s'élargissent. »

Il a rappelé qu'au cours des trois dernières décennies, toute réflexion politique sur la mer Rouge dans une perspective géostratégique était quasiment absente.

Le gouvernement actuel, a-t-il noté, a rompu avec cette inertie en ouvrant un débat national sur des questions cruciales liées à l'indépendance stratégique du pays.

Selon lui, la conférence vise à garantir que l'Éthiopie tire un avantage durable et inclusif en intégrant la mer Rouge et le Nil dans sa planification nationale.

Jafar a également affirmé que l'accès à la mer n'est pas un privilège, mais une nécessité historique, identitaire et géopolitique pour la nation éthiopienne.

De son côté, Mohammed Osman, président de l'Université de Samara, a souligné l'importance de ce forum pour stimuler la réflexion académique et stratégique autour de la défense des intérêts nationaux de l'Éthiopie.

Il a précisé que la quête éthiopienne d'un accès à la mer Rouge découle de liens historiques profonds, de réalités géographiques et de considérations sécuritaires régionales.

Pour sa part, le commodore Tegegne Lata, commandant adjoint de la marine éthiopienne, a déclaré que les intérêts fondamentaux de l'Éthiopie demeurent indissociables du Nil et de la mer Rouge.

Il a annoncé que des efforts sont en cours pour reconstituer une marine moderne, capable de répondre aux exigences actuelles en matière de défense et de technologie.

Le forum a réuni de nombreux hauts responsables gouvernementaux, dont Fathi Mahdi, vice-président de la Commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple, ainsi que des officiers des Forces de défense nationale et divers invités.