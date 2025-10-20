Afrique: Les dirigeants africains plaideront pour l'eau, l'assainissement et la résilience climatique à Madrid

Addis-Abeba — Alors que l'Afrique subit une aggravation des sécheresses, des inondations et de l'insécurité hydrique, les dirigeants du continent se préparent à la Réunion des ministres sectoriels (RMS) 2025, prévue les 22 et 23 octobre à Madrid.

Coorganisée par le gouvernement espagnol, l'UNICEF et le Partenariat Assainissement et Eau pour Tous (SWA), cette rencontre réunira des ministres de plus de 60 pays -- responsables de l'eau, de l'assainissement, du climat, de l'environnement et des finances -- autour du thème « Déconstruire les silos : unir les dirigeants politiques pour intégrer l'eau, l'assainissement et l'action climatique ».

L'objectif est clair : favoriser une approche intégrée et collaborative face à la crise de l'eau et du climat qui frappe durement l'Afrique.

La RMS 2025 offrira une plateforme pour partager les progrès réalisés, renforcer les partenariats et convenir d'engagements concrets en matière de résilience et d'accès aux services essentiels.

Selon les données OMS/UNICEF, près de 400 millions d'Africains restent privés d'eau potable et plus de 700 millions n'ont pas accès à un assainissement sûr. Ces défis sont aggravés par les effets du changement climatique : sécheresses prolongées dans la Corne de l'Afrique, inondations au Sahel et pénuries d'eau en Afrique australe.

Le directeur général par intérim du SWA, Muyatwa Sitali, a rappelé que seule une volonté politique forte, appuyée par des partenariats solides, permettra de transformer les engagements en actions concrètes :

« La Réunion des ministres sectoriels est l'endroit où les promesses se traduisent en résultats tangibles, et le leadership africain sera déterminant pour bâtir des solutions durables. »

Partout sur le continent, les pays intensifient leurs efforts : le Kenya investit dans des infrastructures hydrauliques résilientes, le Ghana vise l'assainissement universel, et l'Éthiopie intègre la planification de l'eau et du climat dans ses politiques nationales.

La RMS 2025 constituera ainsi un moment clé pour renforcer la coopération Sud-Sud, accélérer les progrès vers l'ODD 6 -- garantir l'accès universel à l'eau et à l'assainissement -- et affirmer le rôle moteur de l'Afrique dans la gouvernance mondiale de l'eau et du climat.

Alors que les regards se tournent vers Madrid, ce sommet pourrait marquer un tournant décisif dans la construction d'un avenir plus résilient pour le continent africain.