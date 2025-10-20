Ile Maurice: Un jeune homme enlevé et rançonné

19 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une affaire de séquestration a semé l'inquiétude dans la région de Sept Croisées, à Trou-d'Eau-Douce, en fin de journée du vendredi 17 octobre. Selon les premières informations recueillies par la police, un jeune homme de 19 ans, exerçant comme tailleur de pierre, aurait été enlevé tôt le matin par plusieurs individus à bord d'une fourgonnette blanche.

Les faits se seraient passés vers 7 heures, lorsque la victime aurait été contrainte de monter dans le véhicule, conduit par un individu résidant à Grand-Sable. Selon les témoins, l'enlèvement se serait déroulé de manière violente.

Plus tard dans la journée, vers 18 h 15, le frère de la victime, rentrant chez lui, a été informé de l'incident par un voisin. Quelques heures après, un membre de la famille a reçu un appel téléphonique d'un homme affirmant détenir le jeune homme et réclamant une rançon de Rs 14 000. Le ravisseur aurait menacé de s'en prendre à la victime si la somme n'était pas versée avant la fin de la journée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La police de Trou-d'Eau-Douce a immédiatement été alertée. Des officiers de la Criminal Investigation Division (CID) se sont rendus sur place, accompagnés du sergent Ramtohul, pour examiner la scène et recueillir les premiers éléments de l'enquête.

Au moment de sa disparition, la victime portait une veste verte, un short gris et une casquette bleue. D'après sa famille, le jeune homme est en bonne santé et ne suivait aucun traitement médical particulier.

Les recherches sont en cours afin de retrouver la victime et interpeller les auteurs présumés de cet enlèvement. L'enquête a été confiée à la CID de Trou-d'Eau-Douce.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.