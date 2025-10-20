Ile Maurice: Un jeune homme enlevé et rançonné

Une affaire de séquestration a semé l'inquiétude dans la région de Sept Croisées, à Trou-d'Eau-Douce, en fin de journée du vendredi 17 octobre. Selon les premières informations recueillies par la police, un jeune homme de 19 ans, exerçant comme tailleur de pierre, aurait été enlevé tôt le matin par plusieurs individus à bord d'une fourgonnette blanche.

Les faits se seraient passés vers 7 heures, lorsque la victime aurait été contrainte de monter dans le véhicule, conduit par un individu résidant à Grand-Sable. Selon les témoins, l'enlèvement se serait déroulé de manière violente.

Plus tard dans la journée, vers 18 h 15, le frère de la victime, rentrant chez lui, a été informé de l'incident par un voisin. Quelques heures après, un membre de la famille a reçu un appel téléphonique d'un homme affirmant détenir le jeune homme et réclamant une rançon de Rs 14 000. Le ravisseur aurait menacé de s'en prendre à la victime si la somme n'était pas versée avant la fin de la journée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La police de Trou-d'Eau-Douce a immédiatement été alertée. Des officiers de la Criminal Investigation Division (CID) se sont rendus sur place, accompagnés du sergent Ramtohul, pour examiner la scène et recueillir les premiers éléments de l'enquête.

Au moment de sa disparition, la victime portait une veste verte, un short gris et une casquette bleue. D'après sa famille, le jeune homme est en bonne santé et ne suivait aucun traitement médical particulier.

Les recherches sont en cours afin de retrouver la victime et interpeller les auteurs présumés de cet enlèvement. L'enquête a été confiée à la CID de Trou-d'Eau-Douce.