Afrique: La connectivité et la coopération Sud-Sud au coeur d'un débat à Casablanca

Les participants à la 2ème édition du Forum-Salon international de la mobilité, du transport et de la logistique (LOGITERRE), organisée à Casablanca, ont débattu, jeudi, des potentialités et stratégies dans le domaine de la connectivité régionale et la coopération Sud-Sud.

Ils ont ainsi mis en lumière les axes principaux en faveur d'une complémentarité régionale ainsi que la promotion de la coopération Sud-Sud, insistant sur l'importance d'une mise à niveau des infrastructures de transport et de la logistique pour encourager les échanges commerciaux bilatéraux ainsi que la circulation des personnes et des marchandises.

Ils ont, à ce propos, mis en avant le rôle majeur du Maroc en tant que hub régional du transport et de la logistique à travers l'énumération des chantiers structurants et innovants lancés par le Royaume dans le domaine des autoroutes, des ports et des aéroports, notant que cette connectivité régionale ne concerne pas seulement le volet économique mais aussi les domaines social et culturel, contribuant ainsi au partage des bonnes pratiques entre les pays partenaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de ce débat, les intervenants ont également évoqué les défis posés sur le plan de la coopération Sud-Sud, entre autres, le financement des grands projets et la coordination entre les politiques nationales et régionales, jugeant nécessaire la recherche de solutions innovantes et l'exploitation des compétences pour les transcender, outre l'absolue nécessité de tirer profit des potentialités naturelles et humaines et ce, pour consolider la complémentarité régionale et favoriser le développement durable dans la région.

Dans ce registre, l'ancienne ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb a assuré que le Maroc est bien déterminé à renforcer l'intégration africaine comme en témoigne l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à permettre aux pays du Sahel d'accéder à l'océan Atlantique.

Pour réaliser cette intégration qui ne se résume pas, à ses yeux, à la mise à niveau des infrastructures, elle a plaidé pour une approche globale et intégrée avec aussi à l'appui une planification continentale à même de répondre aux défis sur les plans des normes et de l'organisation logistique, suggérant, à ce propos, la mise sur pied de groupements industriels, véritables plateformes favorisant le transfert des technologies et l'échange des expertises.

Et de souligner que la jeunesse africaine, qui représente 60% de la population, est un levier important de cette intégration souhaitée, surtout si la connectivité continentale est consolidée par des infrastructures et des systèmes logistiques performants au grand profit d'une économie africaine complémentaire et solidaire.

Pour sa part, Hicham Bouzekri, PDG d'African Technical Advisors a mis en exergue l'importance d'un partenariat public-privé pour promouvoir les investissements et le développement ainsi que l'existence d'opérateurs nationaux capables de conquérir des parts de marché en Afrique et ne pas laisser le champ libre aux multinationales.

D'où pour lui, l'importance d'échanger les expertises et les bonnes pratiques, notamment dans le domaine portuaire.

Tout en saluant les initiatives lancées dans ce registre, il estime qu'il reste encore du chemin à parcourir, notamment dans le domaine des infrastructures autoroutières et ferroviaires et aussi le plan de la sécurisation des liaisons de transport en Afrique et ce, pour favoriser une intégration économique africaine effective et durable.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 2è édition du LOGITERRE, est organisée par l'Union africaine des Organisations des transports et la logistique et l'Association Marocaine des transports routiers Intercontinentaux (AMTRI-Maroc).

Ce salon met en présence plus de 63 opérateurs représentant une dizaine de pays. Objectif : Transformer la réflexion en action, en posant des jalons concrets pour une Afrique plus connectée, plus compétitive et durablement intégrée.